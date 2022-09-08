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В четверг жителей Тюмени ждет небольшое потепление

8 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В четверг тюменцев ждёт небольшое потепление, сообщает Гисметео.

Днём воздух прогреется до + 13 градусов, но весь день будет пасмурным. Небольшие осадки возможны ближе к 14:00, скорость ветра составит 2-5 метров в секунду. Влажность немного снизится (до 64%).

Небольшой дождь и до 1 мм осадков ожидают синоптики в пятницу. При этом скорость западного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. До 20:00 будет облачно, температура воздуха днём не превысит + 14 градусов.

Дождь ожидается в субботу. С 14 до 17 часов в Тюмени выпадет до 0,5 мм осадков, температура воздуха днём составит около + 13 градусов. Влажность повысится до 80%, скорость ветра 1-3 метра в секунду.

Синоптики отмечают, что до конца недели атмосферное давление в городе будет расти.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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