У тюменской журналистки прошел обыск, женщина умерла у автовокзала, график каникулы

Сегодня утром правоохранители нагрянули в квартиру Глазовой с обыском. Были изъяты ноутбук, телефон и другая оргтехника. Поводом стала её возможная связь с уголовным делом расследуемым в отношении бывшего депутата Госдумы. Неделю назад московский суд заочно арестовал Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Его обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах страны. В настоящий момент Пономарев находится за пределами России и распространяет фейки через мессенджеры и СМИ.