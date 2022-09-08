У тюменской журналистки прошел обыск, женщина умерла у автовокзала, график каникулы

Тюменская журналистка Юлия Глазова проходит свидетелем по уголовному делу о фейках.
Сегодня утром правоохранители нагрянули в квартиру Глазовой с обыском. Были изъяты ноутбук, телефон и другая оргтехника. Поводом стала её возможная связь с уголовным делом расследуемым в отношении бывшего депутата Госдумы. Неделю назад московский суд заочно арестовал Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Его обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах страны. В настоящий момент Пономарев находится за пределами России и распространяет фейки через мессенджеры и СМИ.
Пожилой женщине стало плохо у автовокзала в Тюмени. Она скончалась.
Всё произошло днём в районе улицы Республики, 203. Очевидцы срочно вызвали скорую помощь и пытались помочь пострадавшей. Выяснилось, что женщина из Свердловской области, она шла с вещами на вокзал. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала. Медики прибыли на место инцидента уже через несколько минут. По информации «Нашего города», она скончалась.
График каникулы у тюменских школьников.
В Тюменской области определились с тем, как будут отдыхать в этом учебном году школьники. План каникул утвердил региональный департамент образования и науки. Осенние каникулы пройдут с 29 октября до 6 ноября.
Продолжительность зимних новогодних каникул также составит девять дней. В минувшем учебном году школьники наслаждались отдыхом на один день больше — с 31 декабря по 9 января. Сейчас после зимних каникул учащимся придется сесть за парты уже 9 января.
Правда, малышам-первоклассникам повезло чуть больше — их ждут дополнительные 9 дней отдыха от учебы в феврале, с 18 по 26 февраля.
Весенние каникулы для всех учащихся начнутся 18 марта и завершатся 26 марта.
Ранее правительство РФ определилось с графиком праздничных дней в 2023 году. Жителей страны ждут 26 нерабочих праздничных дней. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Самыми длинными выходными традиционно станут новогодние каникулы. Их продолжительность, так как и школьных каникул, составит девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.