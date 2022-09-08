Тюменская журналистка Юлия Глазова проходит свидетелем по уголовному делу о фейках

Сегодня утром в ходе обыска, который прошел в квартире тюменской журналистки Юлии Глазовой, была изъята вся оргтехника. Также «Наш город» выяснил, что силовики нагрянули и к родителям девушки. Они сообщили, что обыски связаны с уголовным делом, в котором фигурирует депутат Госдумы.

«Наш город» встретился с родителями Юлии. Они сообщили, что им удалось несколько раз связаться с дочерью. «Она нам сообщила, что у нее все „хорошо“», взволновано рассказала мама девушки. Утром правоохранители нагрянули в квартиру Глазовой и изъяли ноутбук, телефон и прочую оргтехнику. Также родители журналистки сообщили, что, по словам самих силовиков, поводом для обысков стала вероятная связь девушки с уголовным делом, в котором фигурирует экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом). Напомним, что 30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева, обвиняемого по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Правоохранители выяснили, что находясь за границей, Пономарев продолжает вести деструктивную деятельность против РФ, распространяя информацию в мессенджерах и социальных сетях, об этом сообщает издание «Новые Известия». Материалы по теме В доме тюменской журналистки Юлии Глазовой проводят обыск