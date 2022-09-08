Тюменская журналистка Юлия Глазова проходит свидетелем по уголовному делу о фейках

«Наш город» встретился с родителями Юлии. Они сообщили, что им удалось несколько раз связаться с дочерью.
«Она нам сообщила, что у нее все „хорошо“», взволновано рассказала мама девушки.
Утром правоохранители нагрянули в квартиру Глазовой и изъяли ноутбук, телефон и прочую оргтехнику.
Также родители журналистки сообщили, что, по словам самих силовиков, поводом для обысков стала вероятная связь девушки с уголовным делом, в котором фигурирует экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом).
Напомним, что 30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева, обвиняемого по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.
Правоохранители выяснили, что находясь за границей, Пономарев продолжает вести деструктивную деятельность против РФ, распространяя информацию в мессенджерах и социальных сетях, об этом сообщает издание «Новые Известия».