Теперь и в KFC: тюменский общепит атакуют тараканы

Горожан такая ситуация возмутила — в заведении должны соблюдаться все санитарные нормы, насекомых в общепите быть не должно.
«По стандартам в KFC должны стоять ловушки для тараканов. Также периодически необходимо проводить обработку всего помещения. Раньше, когда я там работала, действовали такие правила. За год работы был замечен только один таракан в заведении. И после этого сразу были вызваны дезинсекторы», написала бывшая работница фастфуда.
Добавим, что тараканов в общепите тюменцы замечают уже не в первый раз. Ранее о прусаках сообщали посетители одного из ресторанов «Вкусно — и точка».