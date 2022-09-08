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Теперь и в KFC: тюменский общепит атакуют тараканы

8 сентября 07:29
Фото: официальный сайт KFC
Тюменские рестораны и кафе быстрого питания атаковали тараканы. На этот раз прусака обнаружили посетители ресторана KFC, расположенного на улице 50 лет Октября. Видеоролик с насекомым, бегающим по полу в зале заведения, тюменцы опубликовали в сообществе Типичная Тюмень ЧП.

Горожан такая ситуация возмутила — в заведении должны соблюдаться все санитарные нормы, насекомых в общепите быть не должно.

«По стандартам в KFC должны стоять ловушки для тараканов. Также периодически необходимо проводить обработку всего помещения. Раньше, когда я там работала, действовали такие правила. За год работы был замечен только один таракан в заведении. И после этого сразу были вызваны дезинсекторы», написала бывшая работница фастфуда.

Добавим, что тараканов в общепите тюменцы замечают уже не в первый раз. Ранее о прусаках сообщали посетители одного из ресторанов «Вкусно — и точка».

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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