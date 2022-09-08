Теперь и в KFC: тюменский общепит атакуют тараканы

«По стандартам в KFC должны стоять ловушки для тараканов. Также периодически необходимо проводить обработку всего помещения. Раньше, когда я там работала, действовали такие правила. За год работы был замечен только один таракан в заведении. И после этого сразу были вызваны дезинсекторы», написала бывшая работница фастфуда.