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Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на «развод»

8 сентября 09:54
Фото: pixabay.com
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что телефонные мошенники стали звонить гражданам, которые не попались на их уловки.

По словам специалиста, последние месяцы злоумышленники начали обзванивать россиян, которые распознавали попытку мошенничества и начали разыгрывать или ругаться с ними по телефону, передает iz.ru.

Голованов отметил, что номера телефонов таких граждан потом используются преступниками в качестве подменных при обзвонах других людей. В результате через какое-то время «шутникам» названивают жертвы мошенников и требуют вернуть деньги.

В компании также отметили, что в последние полгода злоумышленники для обмана используют роботизированные обзвоны и обращаются якобы от сотрудников правоохранительных органов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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