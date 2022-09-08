Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на «развод»

По словам специалиста, последние месяцы злоумышленники начали обзванивать россиян, которые распознавали попытку мошенничества и начали разыгрывать или ругаться с ними по телефону, передает iz.ru.
Голованов отметил, что номера телефонов таких граждан потом используются преступниками в качестве подменных при обзвонах других людей. В результате через какое-то время «шутникам» названивают жертвы мошенников и требуют вернуть деньги.
В компании также отметили, что в последние полгода злоумышленники для обмана используют роботизированные обзвоны и обращаются якобы от сотрудников правоохранительных органов.