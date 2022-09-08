Ссора тюменских подружек закончилась поножовщиной

Перед судом предстанет тюменка, которая нанесла 50 ножевых ранений своей подруге после конфликта, возникшего на домашних посиделках, в программу которых было включено распитие алкоголя. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. А ее бывшая подруга скрылась.

Следователям удалось выяснить, что 24 июля в квартире на улице 30 лет Победы 31-летняя тюменка выпивала со всей подругой. Но в процессе, «на почве внезапно возникшей неприязни», дамы начали ругаться, после чего одна из них схватилась за нож. 50 ранений нанесла она своей собутыльнице, попадая в жизненно важные органы. Девушка скончалась на месте, а нападавшая скоропостижно убежала с места происшествия. Но уже на следующий день ее задержали блюстители правопорядка. «Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие ее в совершении инкриминируемого деяния», сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов. Теперь девушку обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Ранее «Наш город» рассказывал вам о внезапной гибели пенсионерки. Она упала на асфальт по пути на автовокзал.