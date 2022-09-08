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Ссора тюменских подружек закончилась поножовщиной

8 сентября 09:24
Фото: 1Mi
Перед судом предстанет тюменка, которая нанесла 50 ножевых ранений своей подруге после конфликта, возникшего на домашних посиделках, в программу которых было включено распитие алкоголя. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. А ее бывшая подруга скрылась.

Следователям удалось выяснить, что 24 июля в квартире на улице 30 лет Победы 31-летняя тюменка выпивала со всей подругой.

Но в процессе, «на почве внезапно возникшей неприязни», дамы начали ругаться, после чего одна из них схватилась за нож.

50 ранений нанесла она своей собутыльнице, попадая в жизненно важные органы. Девушка скончалась на месте, а нападавшая скоропостижно убежала с места происшествия.

Но уже на следующий день ее задержали блюстители правопорядка.

«Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие ее в совершении инкриминируемого деяния», сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов.

Теперь девушку обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

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#Новости#Алена Патрушева#Политика
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