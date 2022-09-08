Пожилая женщина упала замертво у тюменского автовокзала

Судя по всему, женщина направлялась в сторону автовокзала. Ей стало плохо, прохожие подбежали к пенсионерке и вызвали скорую.
Мы обратились в департамент здравоохранения Тюменской области за комментарием, но оперативно его предоставить в ведомстве не смогли.
Но очевидцы сообщают, что спасти пожилую женщину не удалось.
Также мы направили запрос в СУ СКР по Тюменской области, чтобы узнать, будет ли по этому факту проведена проверка.
Ранее "Наш город" рассказывал о том, что сегодня утром в ходе обыска в квартире тюменской журналистки Юлии Глазовой, была изъята вся оргтехника. Девушку связывают с громким делом о фейках.