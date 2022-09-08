nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пожилая женщина упала замертво у тюменского автовокзала

8 сентября 08:51
Фото: «НашГород»
Сегодня днем неподалеку от Республики, 203 пожилая жительница Свердловской области шла с вещами на вокзал, ей резко стала плохо, она потеряла равновесие и упала. Очевидцы тут же принялись вызывать скорую, но пенсионерка скончалась.

Судя по всему, женщина направлялась в сторону автовокзала. Ей стало плохо, прохожие подбежали к пенсионерке и вызвали скорую.

Мы обратились в департамент здравоохранения Тюменской области за комментарием, но оперативно его предоставить в ведомстве не смогли.

Но очевидцы сообщают, что спасти пожилую женщину не удалось.

Также мы направили запрос в СУ СКР по Тюменской области, чтобы узнать, будет ли по этому факту проведена проверка.

Ранее "Наш город" рассказывал о том, что сегодня утром в ходе обыска в квартире тюменской журналистки Юлии Глазовой, была изъята вся оргтехника. Девушку связывают с громким делом о фейках.

#Новости#Департамент здравоохранения#Пенсионеры#Свердловская область#Смертность#Департамент здравоохранения Тюменской области#Алена Патрушева#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25