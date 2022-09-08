По вине тюменского пиромана пришлось эвакуировать жителей многоэтажного дома

Десять человек были эвакуированы сегодня ночью из многоэтажного дома на улице Седова, 64, из-за загоревшегося электрощитка на первом этаже. В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов о пожаре поступил в дежурную службу 1:14 ночи.

На место происшествия были направлены специалисты газодымозащитной службы, семь единиц техники и 19 человек личного состава МЧС. В целях безопасности из многоэтажного дома эвакуировали десять человек. В 1:32 пожар на площади 5 квадратных метров был полностью ликвидирован. Напомним, инцидент произошел по вине тюменца 1997 года рождения. Молодой человек поджег электрощиток. Пиромана задержали и доставили в отдел полиции. После выяснения личности мужчину передали специализированной медицинской бригаде.