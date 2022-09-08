По вине тюменского пиромана пришлось эвакуировать жителей многоэтажного дома

На место происшествия были направлены специалисты газодымозащитной службы, семь единиц техники и 19 человек личного состава МЧС. В целях безопасности из многоэтажного дома эвакуировали десять человек.
В 1:32 пожар на площади 5 квадратных метров был полностью ликвидирован.
Напомним, инцидент произошел по вине тюменца 1997 года рождения. Молодой человек поджег электрощиток. Пиромана задержали и доставили в отдел полиции. После выяснения личности мужчину передали специализированной медицинской бригаде.