«Обед важнее ребенка»: тюменцы жалуются на очереди за справкой в детский сад

В социальных сетях родители жалуются на то, что приходится часами сидеть в очереди для получения справки. Например, одна женщина рассказала о том, что в детской поликлинике № 2 за час приняли всего 8 человек.
«Мы были в очереди 35-е. А нам нужно было взять только направление на ОАМ для подтверждения, что здоровы, а также для заполнения сертификата, чтобы выйти в сад», возмущается тюменка.
Кроме того, добавила, что в прошлый раз они сдали анализы в этой же поликлинике и из-за очередей подхватили заразу. Поэтому не смогли выйти в сад.
В комментариях некоторые согласились с негодующей женщиной.
«Поликлиника на Мелиораторов — такая же беда. Они просто просиживают время, и все равно, сколько пациентов они примут за день. Рабочая смена закончилась — все. При мне было следующее: одного человека принимали по 50 минут», поделилась Елизавета Кузнецова.
«Это еще нормально. Я как-то в поликлинике № 17 взяла талон и была 56-я в очереди. В середине очереди сломался аппарат и ждал механика. А это вместе с ремонтом длилось около 45 минут», рассказала свою историю Галина Н.
«Наш город» узнал еще об одной неприятной ситуации, произошедшей в поликлинике № 14. Тюменка Александра Кетова сообщила, что очень сложно попасть на прием к офтальмологу в детском отделении. По словам Александры, она приехала по графику приема врача, чтобы провести дополнительное обследование своему ребенку.
«Я зашла, объяснила ситуацию, но специалист сказала, что ей некогда, много бумажной работы, и она нас не примет. Хочу отметить, что до ее приема было еще полтора часа, а пациентов нет», подчеркнула мать ребенка.
После отказа женщина пошла к администратору, чтобы записаться на другой раз. Записи не оказалось. Тогда она подошла к заведующей педиатрического отделения, которая ответила, что у нее обеденное время.
«Она сказала, что у меня же не экстренно, а врач работает только с пациентами. А то, что поставленный диагноз может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка — никого не интересует, обед, видимо, важнее. Не зря люди пишут об отношении врачей к простым смертным», считает Кетова.
Мы связались с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
Нам подтвердили информацию о том, что в поликлиниках имеется очередность, поскольку с началом осени одномоментно увеличивается поток населения, у которого есть дети. Сейчас начинаются занятия в общеобразовательных организациях, различных кружках и спортивных секциях.
«Ежегодно мы напоминаем и рекомендуем заняться этим вопросом заблаговременно, однако большая часть, конечно, обращается в конце августа — начале сентября. Медицинские организации ориентированы на этот вопрос, чтобы максимально сократить время ожидания», прокомментировала ситуацию пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Что касается очередей в поликлинике № 2, пресс-секретарь ведомства отметила, что получение справки возможно в кабинете дежурного фельдшера с 8 часов утра до 16 часов дня. Пациенты обращаются без записи в порядке живой очереди (согласно талонам электронной очереди).
«Поток пациентов увеличен в связи с тем, что дети вышли в учебные заведения и обращение в поликлинику соответственно увеличилось. Также если же пациент не желает ожидать приема по талону, он может записаться на прием к педиатру», добавила Екатерина Климович.
Процедура поступления ребенка в детский сад начинается с обращения к заведующей детским учреждением. Родители должны подготовить необходимые документы, а именно: свидетельство о рождении ребенка, детская справка в детский сад специального образца о здоровье малыша. Как раз об этой справке и шла речь ранее.
Вообще, ее оформлением занимается участковый педиатр. Специалист направляет ребенка на осмотр врачей и по его результату выдает справку.
Родителям не стоит забывать, что потребуется выписка из прививочной карты, которая подтверждает проведение вакцинации. Она действительна в течение трех дней.
В справке должны быть записи следующих медицинских работников:, ортопеда, хирурга, офтальмолога, невролога, логопеда, отоларинголога, стоматолога. Также должна иметься запись обо всех анализах и запись ЭКГ.