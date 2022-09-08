«Обед важнее ребенка»: тюменцы жалуются на очереди за справкой в детский сад

«Она сказала, что у меня же не экстренно, а врач работает только с пациентами. А то, что поставленный диагноз может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка — никого не интересует, обед, видимо, важнее. Не зря люди пишут об отношении врачей к простым смертным», считает Кетова.