Названы города РФ с самыми финансово грамотными жителями

Как передает iz.ru, по данным исследования, самыми финансово грамотными себя считают жители Кемерова (82%), Краснодара (80%), Ульяновска (65%), Астрахани (60%), Липецка (59%), Кирова и Томска (по 57%).
При этом астраханцы, оренбуржцы и саратовцы заявили, что лучше разбираются в накоплениях, в Новокузнецке и Барнауле более грамотны в отношении фондового рынка. Каждый пятый москвич, казанец, екатеринбуржец, ростовчанин сообщил об умении инвестировать.
Исследование приурочено ко Дню финансиста, которое отмечается 8 сентября.