Названы города РФ с самыми финансово грамотными жителями

При этом астраханцы, оренбуржцы и саратовцы заявили, что лучше разбираются в накоплениях, в Новокузнецке и Барнауле более грамотны в отношении фондового рынка. Каждый пятый москвич, казанец, екатеринбуржец, ростовчанин сообщил об умении инвестировать.