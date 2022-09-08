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Названы города РФ с самыми финансово грамотными жителями

8 сентября 09:56
Фото: pixabay.com
СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ провели опрос на предмет того, в каком российском городе жители считают себя наиболее финансово образованными.

Как передает iz.ru, по данным исследования, самыми финансово грамотными себя считают жители Кемерова (82%), Краснодара (80%), Ульяновска (65%), Астрахани (60%), Липецка (59%), Кирова и Томска (по 57%).

При этом астраханцы, оренбуржцы и саратовцы заявили, что лучше разбираются в накоплениях, в Новокузнецке и Барнауле более грамотны в отношении фондового рынка. Каждый пятый москвич, казанец, екатеринбуржец, ростовчанин сообщил об умении инвестировать.

Исследование приурочено ко Дню финансиста, которое отмечается 8 сентября.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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