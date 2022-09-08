Минфин предложил разрешить «приватизацию» пенсий россиян для инвестиций

Предполагается предоставить гражданам возможность инвестировать их по своему выбору. Правда, право вывести средства, «как с депозита», вводить не планируется.
«Под „приватизацией“ пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года, с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами», сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, на данный момент эти пенсионные накопления находятся фактически в государственной собственности, а граждане могут лишь переводить их из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.
«Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ», пояснил Аксаков.
Отметим, на сегодняшний день в Тюменской области проживают более 405 тысяч пенсионеров. Более 366 тысяч из них получают страховые пенсии, более 64 тысяч — трудятся, еще 6,7 тысяч человек являются инвалидами трудоспособного возраста.