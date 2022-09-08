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Минфин предложил разрешить «приватизацию» пенсий россиян для инвестиций

8 сентября 07:10
Фото: 1Mi
Пенсии россиян могут приватизировать. Предложение передать пенсионные накопления в собственность граждан обсудили Министерство финансов России и Центробанк, пишут «Ведомости». Так называемая приватизация коснется жителей России, имеющих пенсионные накопления до 2014 года.

Предполагается предоставить гражданам возможность инвестировать их по своему выбору. Правда, право вывести средства, «как с депозита», вводить не планируется.

«Под „приватизацией“ пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года, с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами», сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент эти пенсионные накопления находятся фактически в государственной собственности, а граждане могут лишь переводить их из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.

«Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ», пояснил Аксаков.

Отметим, на сегодняшний день в Тюменской области проживают более 405 тысяч пенсионеров. Более 366 тысяч из них получают страховые пенсии, более 64 тысяч — трудятся, еще 6,7 тысяч человек являются инвалидами трудоспособного возраста.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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