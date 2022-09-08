Минфин предложил разрешить «приватизацию» пенсий россиян для инвестиций

Отметим, на сегодняшний день в Тюменской области проживают более 405 тысяч пенсионеров. Более 366 тысяч из них получают страховые пенсии, более 64 тысяч — трудятся, еще 6,7 тысяч человек являются инвалидами трудоспособного возраста.