Когда у тюменских школьников начнутся каникулы?

Ранее «Наш Город» писал, что правительство России определилось с графиком праздничных дней в 2023 году. Жителей страны ждут 26 нерабочих праздничных дней. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Самыми длинными выходными традиционно станут новогодние каникулы. Их продолжительность, так как и школьных каникул, составит девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.