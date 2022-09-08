Когда у тюменских школьников начнутся каникулы?

Продолжительность зимних новогодних каникул также составит девять дней. В минувшем учебном году школьники наслаждались отдыхом на один день больше — с 31 декабря по 9 января. Сейчас после зимних каникул учащимся придется сесть за парты уже 9 января.
Правда, малышам-первоклассникам повезло чуть больше — их ждут дополнительные 9 дней отдыха от учебы в феврале, с 18 по 26 февраля.
Весенние каникулы для всех учащихся начнутся 18 марта и завершатся 26 марта.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство России определилось с графиком праздничных дней в 2023 году. Жителей страны ждут 26 нерабочих праздничных дней. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Самыми длинными выходными традиционно станут новогодние каникулы. Их продолжительность, так как и школьных каникул, составит девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.