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Когда у тюменских школьников начнутся каникулы?

8 сентября 11:15
Фото: 1Mi
В Тюменской области определились с тем, как будут отдыхать в этом учебном году школьники. План каникул утвердил региональный департамент образования и науки. Согласно графику, осенние каникулы у ребят начнутся с 29 октября и продлятся девять дней — до 6 ноября.

Продолжительность зимних новогодних каникул также составит девять дней. В минувшем учебном году школьники наслаждались отдыхом на один день больше — с 31 декабря по 9 января. Сейчас после зимних каникул учащимся придется сесть за парты уже 9 января.

Правда, малышам-первоклассникам повезло чуть больше — их ждут дополнительные 9 дней отдыха от учебы в феврале, с 18 по 26 февраля.

Весенние каникулы для всех учащихся начнутся 18 марта и завершатся 26 марта.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство России определилось с графиком праздничных дней в 2023 году. Жителей страны ждут 26 нерабочих праздничных дней. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Самыми длинными выходными традиционно станут новогодние каникулы. Их продолжительность, так как и школьных каникул, составит девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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