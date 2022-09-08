Идиоты разобьются — виноваты водители: тюменцы недовольны молодыми ребятами за рулем

Инцидент произошел на улице Садовой в районе Дома Обороны.
В комментариях люди вспоминали неприятные ситуации, произошедшие с подростками за рулем.
«Правильно автор выложил пост. Когда эти идиоты разобьются, будут виноваты водители с многолетним опытом вождения. Опять будут ныть, что хорошие мальчики, как их жаль», считает Людмила Куртямова.
«А ты вызвал ДПС или только на телефончик сфоткал и выложил пост? Ребята купили старое корыто покататься», оставил комментарий Сергей Агафонов.
«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области, чтобы узнать о том, поступал ли вызов.
«Вызова не поступало», сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.