Идиоты разобьются — виноваты водители: тюменцы недовольны молодыми ребятами за рулем

Сегодня, 8 сентября, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» тюменец Денис Хамов опубликовал запись о том, что молодые люди разбираются на проезжей части. На вид они несовершеннолетние.

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