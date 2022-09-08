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Идиоты разобьются — виноваты водители: тюменцы недовольны молодыми ребятами за рулем

8 сентября 11:12
Фото: ЧС Тюмень
Сегодня, 8 сентября, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» тюменец Денис Хамов опубликовал запись о том, что молодые люди разбираются на проезжей части. На вид они несовершеннолетние.
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Инцидент произошел на улице Садовой в районе Дома Обороны.

В комментариях люди вспоминали неприятные ситуации, произошедшие с подростками за рулем.

«Правильно автор выложил пост. Когда эти идиоты разобьются, будут виноваты водители с многолетним опытом вождения. Опять будут ныть, что хорошие мальчики, как их жаль», считает Людмила Куртямова.

«А ты вызвал ДПС или только на телефончик сфоткал и выложил пост? Ребята купили старое корыто покататься», оставил комментарий Сергей Агафонов.

«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области, чтобы узнать о том, поступал ли вызов.

«Вызова не поступало», сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

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