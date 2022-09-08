Где выгоднее всего в Тюмени посетить стоматолога

Мы проанализировали отзывы на стоматологические клиники города. И в ходе нашего мониторинга выяснили, что получить стоматологическую помощь, не обложив себя кредитами, можно в клинике «Ультра-Дент».
«Это единственная клиника, где мне смогли спасти зуб, а не отправляли на удаление. Здесь врачи выяснили, что мой прошлый стоматолог забыла у меня в зубе ватку! Из-за нее у меня и начались проблемы. Но зуб удалось спасти, за что я очень благодарна клинике», поделилась с нами тюменка.
Похожих восторженных отзывов, где стоматологов клиники зовут спасателями, в сети оказалось предостаточно.
В этой же клинике выгоднее всего будет установить зубной имплантат. Мы обратили особое внимание на цену данной процедуры, так как она является одной из самых дорогих и популярных.
Так как «Ультра-Дент» действует акция — «каждый третий имплантат за 10 тысяч рублей, под ключ», клиника со значительным отрывом опережает другие стоматологии. Особенность клиники также заключается в том, что здесь есть своя зуботехническая лаборатория, что помогает сотрудникам клиники быстро изготавливать протезы и коронки.
Здесь практикуют два вида протезирования.
1.Двухэтапная имплантация. На первом этапе имплантат вживляется в челюсть, а десна ушивается, на втором этапе устанавливают формирователь десны, после чего врач устанавливает постоянный протез.
2. Одномоментная имплантация. В этом случае не понадобится устанавливать формирователь десны. После заживления ушитой десны, клиенту напрямую установят новый имплантат.
К врачам клиники «Ультра-Дент» можно бесплатной прийти на первичный прием, где стоматолог проведет консультацию, сделает 3D снимок и предоставит индивидуальный план лечения. Так же клиентам готовы предоставить особые условия по кредитованию, если это потребуется.
Дополнительным бонусом для вашего кошелька станут особые скидки, которые предоставляют в «Ультра-Денте». Так лечение кариеса тем, кто старше 30 лет, обойдется значительно дешевле. Также полную процедуру гигиены полости рта для них проведут всего за 3,5 тысячи.
Тогда как средняя стоимость этой процедуры в городе составляет 5-6 тысяч рублей.