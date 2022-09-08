Где выгоднее всего в Тюмени посетить стоматолога

«Это единственная клиника, где мне смогли спасти зуб, а не отправляли на удаление. Здесь врачи выяснили, что мой прошлый стоматолог забыла у меня в зубе ватку! Из-за нее у меня и начались проблемы. Но зуб удалось спасти, за что я очень благодарна клинике», поделилась с нами тюменка.