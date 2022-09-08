Депутаты оценили подготовку школ Тюмени к учебному году

«Все 55 детских садов и 53 школы были допущены к работе. 1 сентября в городе прошли прекрасные линейки. Количество учеников стабильно увеличивается. На сегодня в областном центре строятся четыре детских сада: в микрорайоне Антипино учреждение откроется уже в ближайшие дни, в Ямальском и районе ЖК „Ново-Патрушево“ планируется в конце 2022 года, в Березняковском — в следующем году. Кроме того, возводятся четыре школы, одна из которых, в Ново-Патрушево, откроет свои двери в начале 2023 года», прокомментировала Елена Бойко.