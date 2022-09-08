Депутаты оценили подготовку школ Тюмени к учебному году

По словам директора департамента образования администрации Тюмени Дины Горковец, проверка городских школ проходила в мае. В итоге все образовательные организации Тюмени допущены к началу нового учебного года.
В День знаний за парты сели 134 тысячи учащихся — это на восемь тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение числа школьников наблюдается ежегодно, уделяется пристальное внимание созданию условий для их обучения. В частности, в этом году выполняется комплексный капремонт школы № 62 по ул. Газовиков. Все учащиеся переведены во второй корпус школы № 94. За минувшее лето в 32 детских садах и 26 школах осуществлен текущий ремонт.
По мнению Александра Пивторака, благоустройство территорий школ мешает учебному процессу.
«Зачастую работы проводятся до октября. Является ли это несоблюдением сроков выполнения ремонта?»поинтересовался Александр Ярославович.
Депутата заверили, что нарушений со стороны подрядных организаций нет, все работы завершат в срок согласно заключенным договорам.
В муниципальных общеобразовательных организациях трудятся более пяти тысяч педагогических работников.
«Насколько учреждения образования обеспечены педагогическими кадрами?»спросила председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко.
Депутатам сообщили, что большинство вакансий закрыты, но потребность в кадрах остается достаточно высокой.
«Мы работаем над привлечением специалистов в отрасль и повышением статуса профессии педагога»,сказала Дина Горковец.
Александр Григорьев обратил внимание на важность бережливого потребления тепловой энергии.
«В зданиях образовательных учреждений старой постройки предусмотрена система погодного регулирования? При наличии специального оборудования, контролирующего температуру воды в системе отопления, удается экономить до 25 процентов денежных средств»,отметил народный избранник.
Директор профильного департамента доложила, что большинство учреждений оснащены энергосберегающим оборудованием.
Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко подчеркнула, что депутаты всегда серьезно подходят к рассмотрению вопроса подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года.
«Все 55 детских садов и 53 школы были допущены к работе. 1 сентября в городе прошли прекрасные линейки. Количество учеников стабильно увеличивается. На сегодня в областном центре строятся четыре детских сада: в микрорайоне Антипино учреждение откроется уже в ближайшие дни, в Ямальском и районе ЖК „Ново-Патрушево“ планируется в конце 2022 года, в Березняковском — в следующем году. Кроме того, возводятся четыре школы, одна из которых, в Ново-Патрушево, откроет свои двери в начале 2023 года», прокомментировала Елена Бойко.