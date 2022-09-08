Был изрядно пьян: под Тюменью задержали любителя нетрезвой езды

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД в поселке Боровский был остановлен автомобиль марки «Дэу Нексия». Его хозяином оказался 45-летний мужчина, который находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал 1,4 промилле.
Выяснилось, что он изрядно выпил и сел за руль автомобиля. Два года назад мужчину уже останавливали за пьяную езду.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему может грозить лишение свободы сроком вплоть до 2 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что на трассе Тюмень — Нижняя Тавда в аварии погиб 21-летний молодой человек.