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Без крышки уже год: жители Тюмени жалуются на открытый канализационный колодец

8 сентября 08:07
Фото: 1Mi
Жители Заречного микрорайона уже год живут с открытой крышкой люка канализационного колодца на улице Щербакова, 139. По словам горожан, колодец, расположенный рядом с пешеходной дорожкой, прикрыт обычным пластиковым блоком. А между тем ежедневно здесь ходят десятки людей.

«Скоро зима, его припорошит снегом, и кто-то может упасть в колодец», отметили горожане.

В тюменском Водоканале «Нашему Городу» пояснили, что колодец на улице Щербакова, 139, в ведении компании не находится.

«Кроме канализационных и водопроводных есть колодцы связи, колодцы теплосетей. Мы не можем обслуживать чужое имущество. На обращения по нашим колодцам мы реагируем незамедлительно», отметили в Водоканале.

В администрации Тюмени, в свою очередь, пообещали выяснить информацию о собственнике и принять необходимые меры в ближайшее время.

«Информация направлена в работу специалистам управы Центрального административного округа Тюмени. В течение дня они выедут и обследуют колодец», сообщили в администрации Тюмени.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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