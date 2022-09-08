Без крышки уже год: жители Тюмени жалуются на открытый канализационный колодец

Жители Заречного микрорайона уже год живут с открытой крышкой люка канализационного колодца на улице Щербакова, 139. По словам горожан, колодец, расположенный рядом с пешеходной дорожкой, прикрыт обычным пластиковым блоком. А между тем ежедневно здесь ходят десятки людей.

«Скоро зима, его припорошит снегом, и кто-то может упасть в колодец», отметили горожане. В тюменском Водоканале «Нашему Городу» пояснили, что колодец на улице Щербакова, 139, в ведении компании не находится. «Кроме канализационных и водопроводных есть колодцы связи, колодцы теплосетей. Мы не можем обслуживать чужое имущество. На обращения по нашим колодцам мы реагируем незамедлительно», отметили в Водоканале. В администрации Тюмени, в свою очередь, пообещали выяснить информацию о собственнике и принять необходимые меры в ближайшее время. «Информация направлена в работу специалистам управы Центрального административного округа Тюмени. В течение дня они выедут и обследуют колодец», сообщили в администрации Тюмени.