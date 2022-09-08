Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников финансовой системы

День финансиста отмечается в России уже 11 лет. Праздник посвящён причастным к экономической сфере профессиям, а также будущим специалистам этой отрасли. Ранее он много лет отмечался неофициально, но Указом президента от 19 августа 2011 г. был признан законным праздничным днём.