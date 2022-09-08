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Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников финансовой системы

8 сентября 12:45
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Ежегодно 8 сентября в России отмечается День финансиста. С профессиональным праздником всех работников финансовой отрасли поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что от грамотного планирования и рационального расходования средств во многом зависит устойчивость экономики и развитие региона.

«Благодаря выверенной и взвешенной бюджетной политике удается адаптироваться к новым условиям, оперативно реагировать на поставленные вызовы. Финансовая система в нашей стране насчитывает не один век, но каждая эпоха диктует свои условия, требования и ставит перед специалистами новые задачи»,сказано в послании.

Александр Моор выразил уверенность, что высокий профессионализм, аналитический подход, ответственность и готовность эффективно использовать современные достижения цифровой экономики позволят финансовым работникам и в дальнейшем успешно выполнять свою работу на благо Тюменской области и земляков. Губернатор пожелал профессиональным финансистам здоровья, счастья и всего самого доброго.

День финансиста отмечается в России уже 11 лет. Праздник посвящён причастным к экономической сфере профессиям, а также будущим специалистам этой отрасли. Ранее он много лет отмечался неофициально, но Указом президента от 19 августа 2011 г. был признан законным праздничным днём.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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