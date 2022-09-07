За год тюменцы бесплатно оформили в собственность сотни гаражей

До 1 сентября 2026 года горожане имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж.
«Государственный кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельный участок и гараж, расположенный на таком земельном участке, осуществляются в срок до 5 рабочих дней»сообщают представители горадминистрации.
Более того, Росреестр разработал методические рекомендации для упрощения процедуры «гаражной амнистии».
В июне «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Максима Горького снесут 193 гаража.