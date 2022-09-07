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За год тюменцы бесплатно оформили в собственность сотни гаражей

7 сентября 10:47
Фото: 1Mi
За год тюменцы оформили права на 685 гаражей и 1 252 земельных участков под ними, сообщает паблик «Тюмень – наш дом». Сделать это можно на основании Федерального закона 79-ФЗ от 05.04.2021.
Сюжет
Тюмень

До 1 сентября 2026 года горожане имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж.

«Государственный кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельный участок и гараж, расположенный на таком земельном участке, осуществляются в срок до 5 рабочих дней»сообщают представители горадминистрации.

Более того, Росреестр разработал методические рекомендации для упрощения процедуры «гаражной амнистии».

В июне «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Максима Горького снесут 193 гаража.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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