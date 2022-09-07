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Ярмарки вакансий для самозанятых пройдут в Тюмени и Тобольске

7 сентября 13:08
Фото: pixabay.com
Центр «Мой бизнес» Тюменской области проведет целую серию ярмарок для самозанятых в сентябре. Первые из них состоятся в торговых центрах Тюмени и на фестивале Тобольска, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Самозанятые производители сладостей, украшений, товаров для дома и других мелочей, смогут выставить продукцию на продажу в любой день совершенно бесплатно.

Для этого достаточно быть самозанятым или ИП на НПД. Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.

Расписание ярмарок:

  • 10 и 11 сентября, в рамках фестиваля «Уха-царица» в Тобольске;
  • 16–18 сентября, ТРЦ «Колумб»;
  • 17 сентября, ТЦ «Зелёный Берег»;
  • 23–25 сентября, ТРЦ «Панама»;
  • 24–25 сентября, ТЦ «Южный».

Проект направлен на рост продаж самозанятых региона, увеличение среднего чека покупки, проводится совместно с «ОПОРА РОССИИ» Если хотите стать участником ярмарки, выбирайте дату, заполняйте заявку на сайте и мы с вами свяжемся.

Напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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