Ярмарки вакансий для самозанятых пройдут в Тюмени и Тобольске

Самозанятые производители сладостей, украшений, товаров для дома и других мелочей, смогут выставить продукцию на продажу в любой день совершенно бесплатно.
Для этого достаточно быть самозанятым или ИП на НПД. Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.
Расписание ярмарок:
Проект направлен на рост продаж самозанятых региона, увеличение среднего чека покупки, проводится совместно с «ОПОРА РОССИИ» Если хотите стать участником ярмарки, выбирайте дату, заполняйте заявку на сайте и мы с вами свяжемся.
Напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.