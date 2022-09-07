Во Всемирный день первой помощи тюменцев обследуют и научат спасать людей

Получить знания в деле спасения людей и отработать навыки сможет каждый участник профилактической акции «Первая помощь: всегда и везде». Специалисты скорой помощи и центра медицины катастроф ОКБ № 1 научат сердечно-легочной реанимации при остановке сердца. Медики ОКБ № 2 проведут мастер-класс по оказанию первой помощи при переломах и кровотечении. Тренировка будет проходить с применением муляжей ранений и травм. Волонтеры-медики предоставят горожанам возможность отработать на манекене прием Геймлиха и познакомиться с другими способами извлечения инородного тела из дыхательных путей.