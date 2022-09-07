Во Всемирный день первой помощи тюменцев обследуют и научат спасать людей

Получить знания в деле спасения людей и отработать навыки сможет каждый участник профилактической акции «Первая помощь: всегда и везде». Специалисты скорой помощи и центра медицины катастроф ОКБ № 1 научат сердечно-легочной реанимации при остановке сердца. Медики ОКБ № 2 проведут мастер-класс по оказанию первой помощи при переломах и кровотечении. Тренировка будет проходить с применением муляжей ранений и травм. Волонтеры-медики предоставят горожанам возможность отработать на манекене прием Геймлиха и познакомиться с другими способами извлечения инородного тела из дыхательных путей.
Во время акции будет работать диагностическая площадка, где можно пройти флюорографию, маммографию, УЗИ сосудов шеи для профилактики инсульта, измерить давление, сдать экспресс-тест на ВИЧ, кровь на холестерин и сахар.
Кроме того, на площадке будет работать вакциномобиль городской поликлиники № 1, где можно сделать сразу две прививки: от гриппа и ковида. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Профилактическая акции «Первая помощь: всегда и везде» приурочена ко Всемирному дню первой помощи, который отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Организаторами выступают региональные департаменты здравоохранения и культуры Тюменской области.