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В Тюменской области выберут самую «ИТ-продвинутую» школу

7 сентября 11:04
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области уже в пятый раз пройдет конкурс «ИТ-актив». Самые продвинутые в ИТ-сфере школы и педагоги получат денежные гранты, сообщает региональный департамент информатизации.

Так по итогам прошлого конкурса, самыми ИТ-активными стали педагоги из Ишима, Тобольска и Тюменского района.

В сельских школах победителями стали учителя информатики и математики, а среди городских преподавателей лидером стал учитель начальных классов и педагог дополнительного образования. Шанс на победу есть у каждого педагога, который активно использует при обучении детей современные технологии.

В конкурсе «ИТ-актив-2022» три номинации:

  • «Самая ИТ-активная школа»;
  • «Самый ИТ-активный учитель»;
  • «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования».

Школа-победитель получает приз стоимостью до 400 тысяч рублей, учителя и педагоги дополнительного образования — денежный приз в размере 100 000 руб. каждому победителю. Торжественное объявление пройдет на сцене ежегодного форума-выставки информационных технологий «Инфотех» 20 октября.

Регистрация открыта до 12 сентября по ссылке. Итоги станут известны не позднее 20 октября.

Напомним, с 2019 году на базе Центра робототехники в Тюмени открылось новое направление по изучению нейросетевых технологий и искусственного интеллекта — Школа юных нейроинженеров. На занятиях школьники обучаются основам нейросетевых технологий, компьютерному распознаванию и программированию на языке Python. Обучение здесь прошли уже порядка тысячи ребят.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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