В Тюменской области выберут самую «ИТ-продвинутую» школу

Напомним, с 2019 году на базе Центра робототехники в Тюмени открылось новое направление по изучению нейросетевых технологий и искусственного интеллекта — Школа юных нейроинженеров. На занятиях школьники обучаются основам нейросетевых технологий, компьютерному распознаванию и программированию на языке Python. Обучение здесь прошли уже порядка тысячи ребят.