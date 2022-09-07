В Тюменской области выберут самую «ИТ-продвинутую» школу

Так по итогам прошлого конкурса, самыми ИТ-активными стали педагоги из Ишима, Тобольска и Тюменского района.
В сельских школах победителями стали учителя информатики и математики, а среди городских преподавателей лидером стал учитель начальных классов и педагог дополнительного образования. Шанс на победу есть у каждого педагога, который активно использует при обучении детей современные технологии.
В конкурсе «ИТ-актив-2022» три номинации:
Школа-победитель получает приз стоимостью до 400 тысяч рублей, учителя и педагоги дополнительного образования — денежный приз в размере 100 000 руб. каждому победителю. Торжественное объявление пройдет на сцене ежегодного форума-выставки информационных технологий «Инфотех» 20 октября.
Напомним, с 2019 году на базе Центра робототехники в Тюмени открылось новое направление по изучению нейросетевых технологий и искусственного интеллекта — Школа юных нейроинженеров. На занятиях школьники обучаются основам нейросетевых технологий, компьютерному распознаванию и программированию на языке Python. Обучение здесь прошли уже порядка тысячи ребят.