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В Тюмени три грузовых вагона сошли с железной дороги на тюменской станции Утяшево

7 сентября 07:01
ЧП случилось этой ночью в Тюмени на железнодорожной станции Утяшево. Здесь с путей сошли три грузовых вагона. Инцидент произошел при выполнении маневровых работ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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Тюмень

Проверкой инцидента занялись Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«По предварительным данным, 7 сентября в 01 час 28 минут на станции Утяшево Тюменской области произошёл сход трёх вагонов с щебнем в середине состава без опрокидывания. Груз и люди в результате происшествия не пострадали», сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Сейчас на месте работают следователи. А также транспортный прокурор.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа на перегоне Войновка — Тобольск произошел инцидент, из-за которого были задержаны шесть поездов.

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