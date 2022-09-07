В Тюмени три грузовых вагона сошли с железной дороги на тюменской станции Утяшево

Проверкой инцидента занялись Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
«По предварительным данным, 7 сентября в 01 час 28 минут на станции Утяшево Тюменской области произошёл сход трёх вагонов с щебнем в середине состава без опрокидывания. Груз и люди в результате происшествия не пострадали», сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Сейчас на месте работают следователи. А также транспортный прокурор.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа на перегоне Войновка — Тобольск произошел инцидент, из-за которого были задержаны шесть поездов.