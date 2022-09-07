nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на улице Ершова отвалилась стена на отмостку

7 сентября 12:26
Фото: Екатерина Гарни
В Тюмени у дома на улице Ершова, 21, выпал фрагмент несущей стены на отмостку, по которой ходят прохожие. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Жители дома сообщают, что дом находится в ветхом состоянии, но аварийным не был признан.
Сюжет
Тюмень

Люди отмечают, что это уже не первый случай разрушения дома. Они опасаются, что в будущем здесь может произойти серьёзная аварийная ситуация с тяжёлыми последствиями.

«По словам управляющей компании „Жилищный сервис“, на доме установлены маяки, по которым УК якобы следит за состоянием ветхого дома»,написала Екатерина Гарни.

Между тем, у ветхого дома также не оборудован и тротуар и людям приходится передвигаться по отмоскам, куда сегодня упал большой фрагмент стены.

В свою очередь, представители администрации города сообщают, что в 2021 году было проведено обследование технического состояния строительных конструкций дома специализированной организацией.

«По результатам обследования аварийная и (или) ограниченно-работоспособная категории технического состояния дома не установлены, при этом рекомендовано провести работы по ремонту межпанельных швов МКД. Поэтому основания для направления заключения по обследованию в адрес межведомственной комиссии для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным отсутствовали», прокомментировали ситуацию в администрации Тюмени.

В ведомстве также отметили, что в доме уже был проведен локальный ремонт межпанельных швов, а работы по восстановлению локального участка фасада запланированы УК на сентябрь.

При этом, будет ли проведен ремонт придомовой территории у дома, в том числе и тротуаров, который все-таки не был признан аварийным, не уточняется.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени жители аварийного дома на Изумрудной, 9, боятся не дожить до расселения. Все дома в квартале, где находится их жилье, уже снесли, а их дом нет.

Материалы по теме
Тюменские аварийщики боятся не дожить до расселения Аварийный дом в Тюменской области начали разбирать до расселения жильцовТюменская область сохраняет высокие темпы расселения аварийного жилфонда
#Новости#Тюмень#Обрушение#Ремонт#Обрушение стены#Администрация города#Администрация г.Тюмени#Аварийное жилье#Администрация#Мелиса Учунджю#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25