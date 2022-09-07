В Тюмени на улице Ершова отвалилась стена на отмостку

В Тюмени у дома на улице Ершова, 21, выпал фрагмент несущей стены на отмостку, по которой ходят прохожие. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Жители дома сообщают, что дом находится в ветхом состоянии, но аварийным не был признан.

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