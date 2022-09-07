В Тюмени на улице Ершова отвалилась стена на отмостку

Люди отмечают, что это уже не первый случай разрушения дома. Они опасаются, что в будущем здесь может произойти серьёзная аварийная ситуация с тяжёлыми последствиями.
«По словам управляющей компании „Жилищный сервис“, на доме установлены маяки, по которым УК якобы следит за состоянием ветхого дома»,написала Екатерина Гарни.
Между тем, у ветхого дома также не оборудован и тротуар и людям приходится передвигаться по отмоскам, куда сегодня упал большой фрагмент стены.
В свою очередь, представители администрации города сообщают, что в 2021 году было проведено обследование технического состояния строительных конструкций дома специализированной организацией.
«По результатам обследования аварийная и (или) ограниченно-работоспособная категории технического состояния дома не установлены, при этом рекомендовано провести работы по ремонту межпанельных швов МКД. Поэтому основания для направления заключения по обследованию в адрес межведомственной комиссии для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным отсутствовали», прокомментировали ситуацию в администрации Тюмени.
В ведомстве также отметили, что в доме уже был проведен локальный ремонт межпанельных швов, а работы по восстановлению локального участка фасада запланированы УК на сентябрь.
При этом, будет ли проведен ремонт придомовой территории у дома, в том числе и тротуаров, который все-таки не был признан аварийным, не уточняется.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени жители аварийного дома на Изумрудной, 9, боятся не дожить до расселения. Все дома в квартале, где находится их жилье, уже снесли, а их дом нет.