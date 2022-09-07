В Тюмени из окна многоэтажки на улице Широтной насмерть разбилась девушка

«Сейчас по данному факту проводится проверка», сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.
Очевидцы утверждают, что она выпала с 9 этажа. Девушку пытались спасти сотрудники скорой помощи.
«Вызов поступил 7 сентября в 10:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:23. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени возбудили уголовное дело по факту гибели девушки, выпавшей из окна.