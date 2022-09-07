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В Тюмени из окна многоэтажки на улице Широтной насмерть разбилась девушка

7 сентября 08:21
Фото: 1Mi
Трагедия случилась сегодня, 7 сентября, на улице Широтной, 51. Из окна выпала девушка и разбилась насмерть. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
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Тюмень

«Сейчас по данному факту проводится проверка», сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.

Очевидцы утверждают, что она выпала с 9 этажа. Девушку пытались спасти сотрудники скорой помощи.

«Вызов поступил 7 сентября в 10:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:23. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени возбудили уголовное дело по факту гибели девушки, выпавшей из окна.

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