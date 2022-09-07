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В Тюмени эвакуировали школу № 69

7 сентября 09:18
Фото: 1Mi
Сегодня одну из школ областной столицы эвакуировали. МЧС проводит "Месячник безопасности", который помогает школам отработать необходимые действия в экстренных ситуациях.
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Тюмень

Как сообщают в ведомстве, для школы №69 была придумана легенда. По идее организаторов, пожар начался в электрощитовой, которая располагается на первом этаже здания.

Сигнал тревоги прозвучал в одиннадцатом часу. Преподаватели и другие работники школы смогли организовать эвакуацию. За процессом наблюдали специалисты.

Фото: МЧС

Яна Дюжинская, инспектор государственного пожарного надзора, подчеркнула, что учебные эвакуации проводятся в учебных заведениях по всей Тюменской области. В процессе в школах проверяют эвакуационные выходы и работу сигнализации.

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#Новости#МЧС#Школа#Эвакуация#Школы#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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