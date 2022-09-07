В Тюмени эвакуировали школу № 69

Как сообщают в ведомстве, для школы №69 была придумана легенда. По идее организаторов, пожар начался в электрощитовой, которая располагается на первом этаже здания.
Сигнал тревоги прозвучал в одиннадцатом часу. Преподаватели и другие работники школы смогли организовать эвакуацию. За процессом наблюдали специалисты.
Яна Дюжинская, инспектор государственного пожарного надзора, подчеркнула, что учебные эвакуации проводятся в учебных заведениях по всей Тюменской области. В процессе в школах проверяют эвакуационные выходы и работу сигнализации.