В Тобольске снесут 100-летний памятник деревянного зодчества

Стоит отметить, что на доме висела табличка «Памятник деревянного зодчества», однако ее уже сняли. Это последний дом, который был запечатлен на снимках Прокудина-Горского. Местные жители пока только гадают, во что превратится участок, на котором располагался 100-летний дом.