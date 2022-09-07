В Тобольске снесут 100-летний памятник деревянного зодчества

Стоит отметить, что на доме висела табличка «Памятник деревянного зодчества», однако ее уже сняли. Это последний дом, который был запечатлен на снимках Прокудина-Горского. Местные жители пока только гадают, во что превратится участок, на котором располагался 100-летний дом.
Однако в регионе старые здания не только сносят, но и реставрируют. Так, в областной столице до конца года преобразят усадьбу на улице Ленина, 10. Владелец здания намерен закончить работы по реконструкции здания к концу 2022 года.