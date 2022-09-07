В Сбере инициировали создание отечественной биржи во Владивостоке

Издание PrimaMedia.ru пишет, что Ведяхин рассказал об актуальном вопросе о том, как в нынешних условиях осуществлять торговые операции с дружественными странами, в том числе в российской национальной валюте. До сих пор все цены на товары номинированы в евро и долларах, даже если по итогу расчеты выполняются в национальных валютах. В результате стороны теряют деньги. По словам Ведяхина, необходимо полностью уйти от расчетов через систему SWIFT и использовать альтернативные варианты: СПФС, Sber FinLine и другие. В такой ситуации ключевое значение приобретает запуск собственных российских торговых площадок.
Эксперт отметил, что более выгодной и интересной является биржевая торговля. Биржа позволяет не зависеть от одного покупателя, но для этого на ней должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты.
Не менее важной является необходимость обеспечения для кредитования стран-партнеров и взаимных гарантий, считает Ведяхин. Он подчеркнул, что дружественные страны готовы покупать в Российской Федерации товары, но из-за торгового дисбаланса не имеют достаточного количества рублей, поэтому они покупают у России много, а РФ у них мало. Сбербанк готов предоставить дружественным государствам рубли для покупки российских товаров, но для этого необходимы гарантии. С этим может помочь ЭКСАР.
Первый зампредседателя Сбера добавил, что сейчас для любой пары валют кросс-курс рассчитывается через доллар-евро и необходимо уйти от этой схемы. Для этого требуется площадка для прямых торговых пар, создать которую можно, к примеру, на базе Московской биржи. Это несложная задача, на реализацию которой может уйти от полугода до девяти месяцев. Зато в результате торговля со странами евразийского партнерства будет усилена в 1,5-2 раза за счет качественных финансовых инструментов.