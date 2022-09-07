В Сбере инициировали создание отечественной биржи во Владивостоке

Издание PrimaMedia.ru пишет, что Ведяхин рассказал об актуальном вопросе о том, как в нынешних условиях осуществлять торговые операции с дружественными странами, в том числе в российской национальной валюте. До сих пор все цены на товары номинированы в евро и долларах, даже если по итогу расчеты выполняются в национальных валютах. В результате стороны теряют деньги. По словам Ведяхина, необходимо полностью уйти от расчетов через систему SWIFT и использовать альтернативные варианты: СПФС, Sber FinLine и другие. В такой ситуации ключевое значение приобретает запуск собственных российских торговых площадок.