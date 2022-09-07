nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сбере инициировали создание отечественной биржи во Владивостоке

7 сентября 12:16
Первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в сессии «Большое евразийское партнёрство: пути экономического развития», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума. На мероприятии он заявил о необходимости создания отечественной биржи.

Издание PrimaMedia.ru пишет, что Ведяхин рассказал об актуальном вопросе о том, как в нынешних условиях осуществлять торговые операции с дружественными странами, в том числе в российской национальной валюте. До сих пор все цены на товары номинированы в евро и долларах, даже если по итогу расчеты выполняются в национальных валютах. В результате стороны теряют деньги. По словам Ведяхина, необходимо полностью уйти от расчетов через систему SWIFT и использовать альтернативные варианты: СПФС, Sber FinLine и другие. В такой ситуации ключевое значение приобретает запуск собственных российских торговых площадок.

Эксперт отметил, что более выгодной и интересной является биржевая торговля. Биржа позволяет не зависеть от одного покупателя, но для этого на ней должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты.

Не менее важной является необходимость обеспечения для кредитования стран-партнеров и взаимных гарантий, считает Ведяхин. Он подчеркнул, что дружественные страны готовы покупать в Российской Федерации товары, но из-за торгового дисбаланса не имеют достаточного количества рублей, поэтому они покупают у России много, а РФ у них мало. Сбербанк готов предоставить дружественным государствам рубли для покупки российских товаров, но для этого необходимы гарантии. С этим может помочь ЭКСАР.

Первый зампредседателя Сбера добавил, что сейчас для любой пары валют кросс-курс рассчитывается через доллар-евро и необходимо уйти от этой схемы. Для этого требуется площадка для прямых торговых пар, создать которую можно, к примеру, на базе Московской биржи. Это несложная задача, на реализацию которой может уйти от полугода до девяти месяцев. Зато в результате торговля со странами евразийского партнерства будет усилена в 1,5-2 раза за счет качественных финансовых инструментов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25