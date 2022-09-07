В гостиной компании «Интеррос» в рамках ВЭФ-2022 назвали лучшие стартапы ДФО

Как передает информагентство NewsNN.ru, в рамках питч-сессии группы «Интеррос» участники из разных регионов ДВ рассказывали о своих технологических разработках в сельхозотрасли, здравоохранении и IT-сфере.
Например, компания «Новаскин» из Улан-Удэ специализируется на создании покрытий для наружного лечения сильных ожогов, долго не заживающих ран, обморожений и других кожных повреждений.
В основе препарата лежит белковая композиция, благодаря которой можно создавать мазь для заживления ран без содержания чужеродных клеток. Это само по себе можно назвать прорывом в области лечения ожогов.
Приморское предприятие РЕМО выпускает тренажеры для реабилитации пациентов, которые пережили инсульт. Инструменты компании направлены на восстановление движения рук и ног, а также мелкой моторики.
Представители печати могут пользоваться сервисом Teamlogs, который позволяет осуществлять транскрибацию голосовых файлов в текстовые. Сервис уже запустили. По своим функциям он может составить достойную конкуренцию роботам других известных компаний.
Инвесторы готовы вложить в отобранные проекты до 15 миллионов рублей. Разработчики могут связаться с ними после ВЭФ.
Напомним, что главный инвестор фонда «Восход» — группа «Интеррос» — оказывает содействие в развитии ДВ и Арктики и стремится сделать эти территории более привлекательными в инвестиционном плане. Группа планирует стать якорным инвестором Дальневосточного региона. Объем капиталовложений «Интерроса» в фонд «Восход» составил 10 миллиардов рублей.
Напомним, что венчурный фонд «Восход» был создан совместно с Минвостокразвития России.