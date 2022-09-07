Тюменцы на 30% чаще стали совершать покупки в интернете

Этим летом жители региона (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) на сайтах и в приложениях совершили на 30% больше онлайн-платежей по сравнению с данными за январь-май. Всего за три летних месяца дистанционные покупки были оплачены порядка 900 тысяч раз.