Тюменцы на 30% чаще стали совершать покупки в интернете

Этим летом жители региона (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) на сайтах и в приложениях совершили на 30% больше онлайн-платежей по сравнению с данными за январь-май. Всего за три летних месяца дистанционные покупки были оплачены порядка 900 тысяч раз.
Из исследования видно, что через дистанционные сервисы клиенты активно заказывают доставку еды. При этом блюдам из ресторанов (31 тыс. операций) жители Тюменской области предпочитают фастфуд (322 тыс. операций). Категория «фастфуд» по количеству онлайн-платежей является абсолютным лидером.
В летний период в 2,3 раза увеличилось количество онлайн-платежей за электронику и товары для дома, количество операций по покупке железнодорожных и авиабилетов выросло на 70%.
Судя по статистике, клиенты стали чаще оплачивать через интернет строительно-подрядные работы. Летом количество совершенных онлайн-операций по сравнению с январем-маем выросло в несколько раз – количество транзакции составило более 80 тысяч.
«Делать покупки в интернете стало для нас нормой жизни: мы не только заказываем продукты в онлайн-магазинах, но и планируем путешествия, ищем и оплачиваем услуги подрядчиков, покупаем обучающие курсы. Сегодня благодаря банковским сервисам онлайн-оплата доступна в любых каналах: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, приложениях и мессенджерах»,отмечает Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
«При проведении онлайн-платежей не стоит забывать о безопасности. Для расчётов в интернете я рекомендую завести отдельную карту и переводить на неё только ту сумму, которая необходима в моменте для оплаты товара или услуги», говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделении Сбербанка.