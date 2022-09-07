Тюменцы массово жалуются на неработающее освещение в городских парках и скверах

На сайте «Тюмень-наш дом» с начала сентября на проблемы с освещением поступило множество жалоб.
«В сквере Славянском один фонарь вообще повис на проводе. Что это такое?»пишут тюменцы.
Наружное освещение не работает не только в сквере Славянском, но и в лесопарке Затюменском, в Гилевской роще, в саду Дружбы, в скверах Льва Ровнина, Тенистом, Никольском и Ветеранов энергетики. В темное время суток находится там попросту невозможно.
«В 20.30 уже теметь, тьма. Просьба отрегулировать освещение в соответствии со временем суток. Также давно совсем не освещаются большие качели около пруда», негодуют горожане.
Пока власти города не дали ответ жителям, а потому неизвестно, сколько еще придется пребывать во мраке.
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