Тюменцы массово жалуются на неработающее освещение в городских парках и скверах

Наружное освещение не работает не только в сквере Славянском, но и в лесопарке Затюменском, в Гилевской роще, в саду Дружбы, в скверах Льва Ровнина, Тенистом, Никольском и Ветеранов энергетики. В темное время суток находится там попросту невозможно.