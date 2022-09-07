«Тюменский коммунальный сервис» обновит тепловые сети и котельные в Ярковском районе

Несмотря на масштабность проводимых работ, потребители тепловой энергии могут быть уверены, что отопительный сезон встретят в тепле и комфорте. Переход на новые построенные источники энергии будет проходить постепенно и плавно. А профессионалы ООО «ТСК» сделают для этого всё, что от них зависит. Большинство мероприятий планируется завершить уже в сентябре и частично в октябре 2022 года.