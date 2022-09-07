«Тюменский коммунальный сервис» обновит тепловые сети и котельные в Ярковском районе

В деревне Аксарина, сёлах Сорокино и Караульный яр уже выполнен монтаж современных газовых котельных. Здесь установлено высокоэффективное оборудование российского (газовые котлы Rossen) и импортного (теплообменники Funke и насосы Wilo) производства. Новшества позволят существенно снизить расход энергоресурсов и качественно улучшить процесс поставки тепловой энергии потребителям. Прежде в этих населённых пунктах эксплуатировались угольные котельные, потреблявшие значительное количество электроэнергии. Оборудование требовало капитального ремонта, так как уже выработало свой ресурс.
Аналогичное оборудование появится и в селе Покровское: здесь планируется монтаж трёх блочных газовых котельных. Работы должны завершиться уже в октябре.
Подготовка к отопительному сезону вовсю ведётся в негазифицированных населённых пунктах Ярковского района. Чтобы в учреждениях бюджетной сферы царило тепло, специалисты ООО«ТСК» выполняют здесь монтаж девяти блочных угольных котельных с автоматизированным сжиганием топлива. Для работ применяется оборудование российского и импортного производства — угольные котлы Green Duo, теплообменное оборудование Funke и насосное оборудование Wilo. Благодаря двухконтурной системе теплоснабжения и погодозависимой модели управления котельных срок эксплуатации оборудования существенно увеличился. Ещё одна отличительная особенность котельных — они полностью автоматизированы и требуют лишь загрузки топлива в бункер для последующего сжигания и выработки тепловой энергии.
В сёлах Ярково и Плеханово в рамках инвестиционной программы проводятся работы по реконструкции почти двух километров тепловых сетей. Специалисты ООО «ТСК» с привлечением сотрудников подрядной организации в процессе используют оборудование, позволяющее максимально снизить потери теплоэнергии при транспортировке и уменьшить количество аварийна теплосетях. Также в Ярково в Центральной котельной вскоре завершатся работы, которые повысят её энерго эффективность.
В селе Дубровное в ближайшем будущем сократятся затраты на отопление газовой котельной: ведутся работы по замене ограждающих конструкций с применением энергоэффективных сэндвич-панелей. Благодаря этому котельная приобретёт ещё и новый красивый вид.
Две котельные, отапливающие дома культуры в сёлах Мотуши и Космаково, также усовершенствуют свою работу. Здесь проходят мероприятия по монтажу модулей нагрева, что позволит уменьшить расходы на приобретение и транспортировку каменного угля.
Несмотря на масштабность проводимых работ, потребители тепловой энергии могут быть уверены, что отопительный сезон встретят в тепле и комфорте. Переход на новые построенные источники энергии будет проходить постепенно и плавно. А профессионалы ООО «ТСК» сделают для этого всё, что от них зависит. Большинство мероприятий планируется завершить уже в сентябре и частично в октябре 2022 года.