Тюменские автоинспекторы задержали 17-летнего пьяного подростка за рулем автомобиля

Подростки время от времени оказываются героями подобных историй. Так, в ночь на 1 сентября молодой человек угнал машину, попал в аварию, после чего притворился жертвой произошедшего. По данным ГИБДД, в 2022 году автоинспекторы отстранили от дорожного движения 37 подростков, которые пьяными садились за руль.