nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские автоинспекторы задержали 17-летнего пьяного подростка за рулем автомобиля

7 сентября 09:45
Фото: ГИБДД
В ночь на 7 сентября автоинспекторы остановили «Фольксваген Поло» в поселке Московский. За рулем иномарки оказался пьяный подросток, сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

У 17-летнего молодого человека нет водительских прав. Подросток прошел тест на алкоголь при матери. Алкотестер показал -0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам молодого человека, он сел за руль, чтобы побыть в гостях у своей девушки.

Подростки время от времени оказываются героями подобных историй. Так, в ночь на 1 сентября молодой человек угнал машину, попал в аварию, после чего притворился жертвой произошедшего. По данным ГИБДД, в 2022 году автоинспекторы отстранили от дорожного движения 37 подростков, которые пьяными садились за руль.

Материалы по теме
Ишимца отправили в колонию на три года за ограбление подросткаТюменские подростки играют на дороге в опасные игрыВ Тюмени подростки устроили игры с электрошокером
#Новости#ГИБДД#Пьяная езда#Подростки#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25