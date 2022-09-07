Тюменские автоинспекторы задержали 17-летнего пьяного подростка за рулем автомобиля

У 17-летнего молодого человека нет водительских прав. Подросток прошел тест на алкоголь при матери. Алкотестер показал -0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам молодого человека, он сел за руль, чтобы побыть в гостях у своей девушки.
Подростки время от времени оказываются героями подобных историй. Так, в ночь на 1 сентября молодой человек угнал машину, попал в аварию, после чего притворился жертвой произошедшего. По данным ГИБДД, в 2022 году автоинспекторы отстранили от дорожного движения 37 подростков, которые пьяными садились за руль.