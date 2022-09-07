Тюменская область получила 14,5 млн рублей на летний фестиваль в Тобольске

За последние пять лет, несмотря на два года пандемии, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили свыше 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления от туристического бизнеса в региональную казну выросли в три раза.