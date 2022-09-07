Тюменская область получила 14,5 млн рублей на летний фестиваль в Тобольске

Мероприятия назначены на период с 27 мая по 30 июля. Жители Тобольска смогут побывать на гастрономическом фестивале. Здесь же пройдут массовые культурные мероприятия связанные с историей города.
«По итогам конкурсного отбора заявок региону выделили 14,5 млн рублей»сообщается в пресс-службе регионального правительства.
Отметим, у большинства туристов наибольшей популярность пользуются в Тюменской области термальные источники, Тобольск и Тюмень. Также гости региона с удовольствием отдыхают в местных здравницах.
К слову, туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.
За последние пять лет, несмотря на два года пандемии, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили свыше 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления от туристического бизнеса в региональную казну выросли в три раза.