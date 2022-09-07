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Тюменская область получила 14,5 млн рублей на летний фестиваль в Тобольске

7 сентября 13:49
Фото: 1Mi
В пресс-службе правительства Тюменской области сообщили о выделении Ростуризмом субсидии для проведения культурного мероприятия в Тобольске. Здесь в 2023 году пройдёт фестиваль «Лето в Тобольском Кремле. Сибирские сезоны».

Мероприятия назначены на период с 27 мая по 30 июля. Жители Тобольска смогут побывать на гастрономическом фестивале. Здесь же пройдут массовые культурные мероприятия связанные с историей города.

«По итогам конкурсного отбора заявок региону выделили 14,5 млн рублей»сообщается в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, у большинства туристов наибольшей популярность пользуются в Тюменской области термальные источники, Тобольск и Тюмень. Также гости региона с удовольствием отдыхают в местных здравницах.

К слову, туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.

За последние пять лет, несмотря на два года пандемии, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили свыше 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления от туристического бизнеса в региональную казну выросли в три раза.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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