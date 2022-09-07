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Тобольских родителей возмутил сбор денег в школах

7 сентября 06:46
Фото: 1Mi
С началом учебного года в сети родители снова стали активно обсуждать происходящее в школах. В этот раз затронули тему сборов на праздники и подарки в учебных заведениях. В паблике «Типичный Тобольск» жители региона рассказали о своем отношении к таким сборам.

В комментариях тоболяки разделились во мнениях. Одни считают сбор денег нормальным явлением и сами выделяют бюжет на подарки учителям и школьникам.

«И в саду, и в школе собираем определённую сумму на год, по необходимости добавляем. Никаких возмущений», — пишет Юлия Р.Своим мнением поделились и те, кто не считает сбор денег в школах приемлемым.

«Никогда не понимала вот этих сборов. В школе на трудах мальчики делали подарки для девочек и наоборот. И все были довольны», — пишет Татьяна Т.

Также в комментариях отметили, что у родителей бывают финансовые проблемы, а также необходимость выплачивать кредиты. Для кого-то 300-500 рублей в таких условиях сдать затруднительно.

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