Тобольских родителей возмутил сбор денег в школах

В комментариях тоболяки разделились во мнениях. Одни считают сбор денег нормальным явлением и сами выделяют бюжет на подарки учителям и школьникам.
«И в саду, и в школе собираем определённую сумму на год, по необходимости добавляем. Никаких возмущений», — пишет Юлия Р.Своим мнением поделились и те, кто не считает сбор денег в школах приемлемым.
«Никогда не понимала вот этих сборов. В школе на трудах мальчики делали подарки для девочек и наоборот. И все были довольны», — пишет Татьяна Т.
Также в комментариях отметили, что у родителей бывают финансовые проблемы, а также необходимость выплачивать кредиты. Для кого-то 300-500 рублей в таких условиях сдать затруднительно.