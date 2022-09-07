Тобольских родителей возмутил сбор денег в школах

С началом учебного года в сети родители снова стали активно обсуждать происходящее в школах. В этот раз затронули тему сборов на праздники и подарки в учебных заведениях. В паблике «Типичный Тобольск» жители региона рассказали о своем отношении к таким сборам.

Сюжет Тобольск