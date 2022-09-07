Сбер: Обеспечение комплектующими для банкоматов достигло 100%

Эксперт разъяснил: это значит, что банкоматы по факту всегда доступны для обслуживания клиентов. Исключение составляет короткое техническое время инкассации и сервисного обслуживания. К этому, добавил Пономаренко, удалось прийти за счет комплекса инструментов и процессов, над эффективностью которых работал Сбер в последние годы. Что касается условий договоров с сервисными предприятиями, они защищают Сбербанк от подорожания обслуживания устройств, заключил эксперт.