Сбер: Обеспечение комплектующими для банкоматов достигло 100%

“Сбербанк полностью обеспечен комплектующими к своим банкоматам. Более того, Сбербанк достиг максимального уровня доступности банкоматов за все время работы нашего парка устройств самообслуживания. Она превысила 96%”, – рассказал директор центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко. Об этом пишет издание newsnn.ru.
Эксперт разъяснил: это значит, что банкоматы по факту всегда доступны для обслуживания клиентов. Исключение составляет короткое техническое время инкассации и сервисного обслуживания. К этому, добавил Пономаренко, удалось прийти за счет комплекса инструментов и процессов, над эффективностью которых работал Сбер в последние годы. Что касается условий договоров с сервисными предприятиями, они защищают Сбербанк от подорожания обслуживания устройств, заключил эксперт.
Как отметил Герман Греф, председатель правления Сбербанка, сейчас банк вышел на прибыль. По прогнозам во втором полугодии финансовый результат будет положительным, отметил он.
Финансовая организация решила все свои проблемы, почти сформировала резервы и сможет обойтись без дополнительной капитализации. Герман Греф заявил: сейчас банк входит в функционирование в нормальном режиме. Он вернулся к докризисным показателям по ряду параметров, среди которых – расходы на резервы, чистый процентный доход, предоставление корпоративных и некоторых розничных кредитов.