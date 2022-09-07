Российская экономика пока «держит удар», но сокращается

«Количество страхов, которые находятся в сознании населения - тоже на уровне, который существенно ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого года. Количество довольных жизнью сегодня в России составляет 75% или около этого процентов. То есть три четверти населения страны довольны жизнью. <…> Уверяю вас, такого количества довольных жизнью людей не было бы, если бы не приемлемая экономическая ситуация в стране»считает г-н Зубец, представляющий финансовый университет при правительстве РФ.