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Российская экономика пока «держит удар», но сокращается

7 сентября 11:26
Фото: 1Mi
По данным «Новых Известий», американские эксперты полагают, что в будущем Россия столкнётся с длительной рецессией. В частности агентство Bloomberg сообщает о закрытой встрече руководства РФ 30 августа, где обсуждались возможные сценарии событий.

В следующем году ВВП может сократиться на 8%, а в 2024 году на 11%. Впрочем, этот сценарий самый неблагоприятный. Санкции могут быть пролонгированы, а в экспортоориентированных производствах произойдёт спад. Потеря газового рынка ЕС оценивается почти в 400 млрд рублей в год.

По данным Минэкономразвития, сложными будут первый и третий квартал 2023 года. Далее последует рост ВВП, но он не превысит 3%. По сценарию ЦБ РФ сокращение экономики в 2022 и 2023 году будет небольшим, затем последует ежегодный рост на 1,5-2%.

«Все заканчивалось одним годом. А теперь понятно, что этот кризис затягивается, а затяжной кризис - это совсем не то, что кратковременный»сообщил сотрудник Института РАН Игорь Николаев.

Эксперты сходятся в том, что домохозяйства сократят потребление. Экономист Аганбегян полагает, что реальные доходы снизятся на 10-20% по сравнению с уровнем 2012 – 2013 года.

В настоящий момент времени экономика РФ «держит удар», производство и зарплаты падают в районе 2%. Есть шанс на замещение в большинстве отраслей экономики, серьёзнее всёго пострадают оптовая торговля, туризм и производство автомобилей.

«Количество страхов, которые находятся в сознании населения - тоже на уровне, который существенно ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого года. Количество довольных жизнью сегодня в России составляет 75% или около этого процентов. То есть три четверти населения страны довольны жизнью. <…> Уверяю вас, такого количества довольных жизнью людей не было бы, если бы не приемлемая экономическая ситуация в стране»считает г-н Зубец, представляющий финансовый университет при правительстве РФ.

Стоит отметить, что в июне экономисты рисовали стране мрачные прогнозы. В частности Константин Селянин прогнозировал, что у РФ закончится «жирок», более того мы рискуем повторить путь Ирана. Ранее он прогнозировал падение экономики в 2008 и 2014 годах.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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