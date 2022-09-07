Росконгресс представил мультимедийно-дискуссионный кампус на ВЭФ-2022

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова отметила, что подобные мероприятия позволяют молодым людям выступать со своими идеями, делиться опытом и создавать проектные команды. Она сказала, что власти региона заинтересованы в том, чтобы передать всей стране то, чем богаты коренные народы России, пишет muksun.fm.