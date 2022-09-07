Росконгресс представил мультимедийно-дискуссионный кампус на ВЭФ-2022

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова отметила, что подобные мероприятия позволяют молодым людям выступать со своими идеями, делиться опытом и создавать проектные команды. Она сказала, что власти региона заинтересованы в том, чтобы передать всей стране то, чем богаты коренные народы России, пишет muksun.fm.
В свою очередь, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев напомнил, что многообразие культур и традиций народов России является одной из главных социальных ценностей страны. Он считает необходимым сохранить традиционный уклад жизни и культурные особенности разных народов и обеспечить их устойчивое развитие.
По словам Стуглева, создание кампуса поможет вовлечь молодое поколение в креативный сектор экономики, развивать это направление на Севере, которому Росконгресс уделяет большое внимание.
Основная программа мероприятия проходит с 5 по 8 сентября, а мультимедийная зона работает с 9 по 11 сентября. Здесь будет организован молодежный пресс-центр, представлены мультимедийные проекты культурного наследия северных народов.
На форуме участники обсудят много направлений креативных индустрий, включая киберспорт, кино, гастрономию, видеоигровую индустрию и туризм.
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