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«Реконструирую по кусочкам»: тюменский дизайнер создает копии исторических костюмов

7 сентября 06:11
Фото: Магазин "Катя и все ее платья"
Тюменский дизайнер Екатерина Макарова уже 17 лет занимается исторической реконструкцией, создавая копии старинных вещей и одежды. «Наш город» выяснил у мастерицы, сколько стоит пошив исторического костюма и почему в Тюмени так мало специалистов в этой сфере.
Сюжет
Тюмень

У девушки есть собственный бренд вещей «Катя и все ее платья». По словам Екатерины, авторы планируют переходить на «Wildberries», поэтому бренд переименуется в «Отиум» (на латыни «легкость»). Это современная одежда с историческими настроениями и литературными отсылками. Создатели оставляют декор, натуральность тканей, уместные в настоящее время фасоны (но не всегда).

«Самое сложное в создании исторической одежды — принятие собственных решений, когда необходимо оставаться в рамках историчности, но и удержаться в современных реалиях», поделилась опытом Макарова.

Екатерина отмечает, что еще одна сложность в процессе создания исторического костюма — то, что не все технологии шитья известны. Подобные открытые вопросы можно решить, поехав в фонды международных музеев.

«В интернете не найти всей информации. Это большая проблема. Если мы шьем точную историческую копию, то найти реальный прототип бывает достаточно трудно, а порой — невозможно», поведала тюменская искусница.

Вкусы меняются. Достаточно тяжело создать красивую вещь, уместно вписывающуюся в рамки современности, но и соблюсти нюансы историчности.

Красота прошлых эпох может быть странной. Мы можем восхищаться нарядами, глядя на них в музее, но надеть это на себя решится далеко не каждый.

Фото: Фото предоставила Екатерина Макарова. Фотограф: Мария Фуртаева

«Если шьется вещь, например, XIII века, то приходится буквально реконструировать образ по кусочкам. Но мы осознаем, что полностью воссоздать вид того или иного костюма — не получится, как бы мы этого не хотели», отметила девушка.

Что касается вещей XIX века, то с этим все намного проще.

Откуда брать материалы для создания исторического костюма?

По словам Макаровой, можно подобрать материалы из ассортимента современных тканей. Винтажные и антикварные ткани дизайнер заказывает на аукционах.

«Все зависит от пожеланий заказчика. Большинство материалов берем в магазине тканей „Брависсимо“. Есть поставщики из Индии, которые печатают ткань вручную. Также в России много продавцов, которые предлагают материалы для платьев периода раннего Средневековья», рассказала она.

Фото: Магазин "Катя и все ее платья"

Сколько стоит ткань для исторического наряда?

Стоимость материалов сильно разнится. Если у клиента есть четкое желание и он не готов хоть немного отступиться от него в каких-то моментах — выйдет дороже.

Например, шерсть для средневекового платья цвета морской волны будет очень сложно отыскать. Метр материала обойдется человеку в 2 тысячи рублей.

Пошив исторического костюма стоит от 20 тысяч рублей. Что касается времени, потраченного на пошив одной вещи — то на это явно уйдет больше двух недель. Если клиент приходит с конкретным запросом о создании наряда из какого-либо музея, срок выполнения работы увеличивается.

«Бывают и ночные подвиги. Но это подвиг на основе большого вдохновения», призналась Екатерина.

Фото: Фото предоставила Екатерина Макарова. Фотограф: Мария Фуртаева

Насколько развита отрасль пошива исторических костюмов в Тюмени?

Екатерина считает, что тут все зависит от спроса. Поскольку запрос небольшой — то и мастеров в нашем городе не так много.

«Я не чувствую в Тюмени культурной ценности историзма. В основном, сейчас поддерживают инициативы современного искусства. А клубы любителей исторических реконструкций — достаточно открытая тусовка», считает мастер.

По признанию девушки, большинство заказов поступают от людей из других городов России. Тюмень не в первом десятке этого списка.

Мало кто готов заказывать и платить за подобные костюмы потому, что в нашем обществе не формируется понимание ценности исторических вещей. Реализовать свои идеи в этой сфере очень непросто. Единицы могут похвастаться, что зарабатывают на жизнь пошивом исторической одежды.

Фото: Магазин "Катя и все ее платья"

«Если бы я работала на обычной работе, а любимым делом занималась только по вечерам — у меня бы не было столько знаний и полученного опыта», уверена дизайнер.

Макарова проводит мастер-классы для всех желающих. Она хочет и дальше развивать это ремесло, обучая ему любителей истории.

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