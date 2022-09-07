«Реконструирую по кусочкам»: тюменский дизайнер создает копии исторических костюмов

У девушки есть собственный бренд вещей «Катя и все ее платья». По словам Екатерины, авторы планируют переходить на «Wildberries», поэтому бренд переименуется в «Отиум» (на латыни «легкость»). Это современная одежда с историческими настроениями и литературными отсылками. Создатели оставляют декор, натуральность тканей, уместные в настоящее время фасоны (но не всегда).
«Самое сложное в создании исторической одежды — принятие собственных решений, когда необходимо оставаться в рамках историчности, но и удержаться в современных реалиях», поделилась опытом Макарова.
Екатерина отмечает, что еще одна сложность в процессе создания исторического костюма — то, что не все технологии шитья известны. Подобные открытые вопросы можно решить, поехав в фонды международных музеев.
«В интернете не найти всей информации. Это большая проблема. Если мы шьем точную историческую копию, то найти реальный прототип бывает достаточно трудно, а порой — невозможно», поведала тюменская искусница.
Вкусы меняются. Достаточно тяжело создать красивую вещь, уместно вписывающуюся в рамки современности, но и соблюсти нюансы историчности.
Красота прошлых эпох может быть странной. Мы можем восхищаться нарядами, глядя на них в музее, но надеть это на себя решится далеко не каждый.
«Если шьется вещь, например, XIII века, то приходится буквально реконструировать образ по кусочкам. Но мы осознаем, что полностью воссоздать вид того или иного костюма — не получится, как бы мы этого не хотели», отметила девушка.
Что касается вещей XIX века, то с этим все намного проще.
По словам Макаровой, можно подобрать материалы из ассортимента современных тканей. Винтажные и антикварные ткани дизайнер заказывает на аукционах.
«Все зависит от пожеланий заказчика. Большинство материалов берем в магазине тканей „Брависсимо“. Есть поставщики из Индии, которые печатают ткань вручную. Также в России много продавцов, которые предлагают материалы для платьев периода раннего Средневековья», рассказала она.
Стоимость материалов сильно разнится. Если у клиента есть четкое желание и он не готов хоть немного отступиться от него в каких-то моментах — выйдет дороже.
Например, шерсть для средневекового платья цвета морской волны будет очень сложно отыскать. Метр материала обойдется человеку в 2 тысячи рублей.
Пошив исторического костюма стоит от 20 тысяч рублей. Что касается времени, потраченного на пошив одной вещи — то на это явно уйдет больше двух недель. Если клиент приходит с конкретным запросом о создании наряда из какого-либо музея, срок выполнения работы увеличивается.
«Бывают и ночные подвиги. Но это подвиг на основе большого вдохновения», призналась Екатерина.
Екатерина считает, что тут все зависит от спроса. Поскольку запрос небольшой — то и мастеров в нашем городе не так много.
«Я не чувствую в Тюмени культурной ценности историзма. В основном, сейчас поддерживают инициативы современного искусства. А клубы любителей исторических реконструкций — достаточно открытая тусовка», считает мастер.
По признанию девушки, большинство заказов поступают от людей из других городов России. Тюмень не в первом десятке этого списка.
Мало кто готов заказывать и платить за подобные костюмы потому, что в нашем обществе не формируется понимание ценности исторических вещей. Реализовать свои идеи в этой сфере очень непросто. Единицы могут похвастаться, что зарабатывают на жизнь пошивом исторической одежды.
«Если бы я работала на обычной работе, а любимым делом занималась только по вечерам — у меня бы не было столько знаний и полученного опыта», уверена дизайнер.
Макарова проводит мастер-классы для всех желающих. Она хочет и дальше развивать это ремесло, обучая ему любителей истории.