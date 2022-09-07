«Реконструирую по кусочкам»: тюменский дизайнер создает копии исторических костюмов

У девушки есть собственный бренд вещей «Катя и все ее платья». По словам Екатерины, авторы планируют переходить на «Wildberries», поэтому бренд переименуется в «Отиум» (на латыни «легкость»). Это современная одежда с историческими настроениями и литературными отсылками. Создатели оставляют декор, натуральность тканей, уместные в настоящее время фасоны (но не всегда).