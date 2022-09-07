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При объединении двух поликлиник в Тюмени штат сотрудников сохранят

7 сентября 12:20
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В Тюмени начался процесс объединения поликлиник № 12 и 14. При реорганизации сотрудников сокращать не планируется и оба филиала будут работать в прежнем режиме. Более того, оптимизация медучреждений должна положительно сказаться на качестве медобслуживания, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Новое крупнейшее учреждение амбулаторного звена возглавит Татьяна Клещевникова, которая сейчас руководит поликлиникой № 12.

«Пациенты должны понимать — для них не изменится фактическое оказание помощи — не уменьшается количество врачебного персонала. В этом даже не стоит сомневаться. Однако объединение материальной базы позволит улучшить комфорт оказания медицинской помощи, инструментальной и технической, увеличить доступность этой помощи. Все высвободившиеся административные ресурсы будут затрачены на модернизацию обоих учреждений, что в итоге приведет к улучшению качества лечения и диагностики», пояснила Татьяна Клещевникова.

Концентрация ресурсов — это возможность выполнить требования времени: качественная и доступная медпомощь. Всем известно, что численность врачей рассчитывается на определенное количество прикрепленного населения, какое-то оборудование целесообразно закупать также при условии наличия оптимальной нагрузки, которая будет обеспечена необходимым потоком пациентов. И в небольших учреждениях этот баланс можно соблюсти не всегда, в отличие от крупного амбулаторного центра.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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