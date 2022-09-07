При объединении двух поликлиник в Тюмени штат сотрудников сохранят

«Пациенты должны понимать — для них не изменится фактическое оказание помощи — не уменьшается количество врачебного персонала. В этом даже не стоит сомневаться. Однако объединение материальной базы позволит улучшить комфорт оказания медицинской помощи, инструментальной и технической, увеличить доступность этой помощи. Все высвободившиеся административные ресурсы будут затрачены на модернизацию обоих учреждений, что в итоге приведет к улучшению качества лечения и диагностики», пояснила Татьяна Клещевникова.