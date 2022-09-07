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Пасмурная погода и небольшой дождь ожидают в Тюмени в среду

7 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В среду тюменцев ждёт пасмурная погода и небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха составит около + 13 градусов, скорость западного ветра вечером увеличится до 3-6 метров в секунду. Выпадет около 1 мм осадков, влажность повысится до 71%.

Дожди ожидаются и в четверг. По данным синоптиков, за сутки выпадет до 0,6 мм осадков. Температура воздуха немного повысится до + 14 градусов. Скорость ветра составит 2-5 метров в секунду.

Пасмурная погода ждёт жителей Тюмени в пятницу. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, влажность около 60%. Осадков в областной столице не ожидается. Температура воздуха составит + 14 градусов.

Небольшое потепление и переменная облачность ждут тюменцев в выходные, дождей в это время не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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