Пасмурная погода и небольшой дождь ожидают в Тюмени в среду

Днём температура воздуха составит около + 13 градусов, скорость западного ветра вечером увеличится до 3-6 метров в секунду. Выпадет около 1 мм осадков, влажность повысится до 71%.
Дожди ожидаются и в четверг. По данным синоптиков, за сутки выпадет до 0,6 мм осадков. Температура воздуха немного повысится до + 14 градусов. Скорость ветра составит 2-5 метров в секунду.
Пасмурная погода ждёт жителей Тюмени в пятницу. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, влажность около 60%. Осадков в областной столице не ожидается. Температура воздуха составит + 14 градусов.
Небольшое потепление и переменная облачность ждут тюменцев в выходные, дождей в это время не ожидается.