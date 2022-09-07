Открыт для всех желающих: в Тюмени возобновляет работу легендарный КиноКлуб

Стоит отметить, что после двухгодичного перерыва руководство решило изменить формат встреч. Теперь культурные мероприятия будут проходить в концертном зале Тюменского института культуры на Республики, 2.
Чтобы получше разобраться в деятельности тюменского киноклуба, предлагаем окунуться в его историю.
Весной 2003 года началась масштабная реализация культурно-образовательного проекта под названием «КиноКлуб». До сих пор в Тюмени нет подобных сообществ. Инициативу о создании клуба любителей кино, как мы упомянули ранее, предложила директор научной библиотеки ТГИК, преподаватель курсов «История кино» и «История анимации» Наталья Соколова.
Изначально целью клуба была организация интересного и познавательного досуга для молодежи. Ведь кинематограф отлично объединяет в себе многие функции: воспитательную, развлекательную и коммуникативную. Подросток учится не только формировать собственное мнение, но и защищать его.
По данным альбома КиноКлуба ТГИК, который «Нашему городу» предоставила Наталья Соколова, первые 4 сезона показов оказались весьма успешными. Люди собирались в аудитории главного корпуса института и смотрели фильмы с видеодвойки (старый телевизор, в который вставляли кассеты).
Желающих посмотреть интересные картины становилось все больше, поэтому позже гостей размещали в самой большой аудитории вуза. Причина привлекательности киноклуба вполне объяснима: в то время нельзя было посмотреть любой фильм на свое усмотрение, приходилось посещать места, предлагающие разнообразный контент.
Отмечается, что у киноклуба были четко сформированные программы, по которым они действовали. Ничего не придумывалось спонтанно.
5-й и 6-й сезоны особенно запомнились тюменцам. Именно в КиноКлубе прошел первый в нашем городе фестиваль медиаискусства.
7-й сезон ознаменовался фестивалем документального телевизионного кино, это был совместный проект КиноКлуба ТГИК и ГТРК «Регион-Тюмень». Организаторы фестиваля ставили перед собой множество важных задач, а именно: возбуждение интереса к жанру документального кино, показ кинолент на большом экране и воспитание подрастающего поколения посредством качественных кинокартин.
Деятельность КиноКлуба и дальше набирала обороты. Зрители знакомились с новинками европейского и американского артхауса, узнавали о мировых шедеврах, с интересом слушали лекции московских киноведов.
В 2012 году состоялась программа куратора КиноКлуба Тимура Курманова «Нежный возраст». Эта программа состояла из фильмов про подростков. Достаточно разнообразный набор: от голливудского кино 50-х до современного азиатского.
Мы пообщались с самим Тимуром. Он рассказал много интересного о деятельности сообщества любителей кино. По его словам, в лучшие времена киноклуб действительно собирал очень большую аудиторию.
«В те времена я сам был всего лишь рядовым посетителем. И главным мотивом для посещения киноклуба стала возможность приобщиться к большому кино, к кино как к искусству, к кино, которое чаще всего ты не увидишь в кинотеатрах или по ТВ», высказал мнение Курманов.
Просмотр на большом экране и в общем зале создает некую общность, которой не добиться дома, сидя у телевизора.
«Являясь старейшим действующим киноклубом в городе, его работа очень важна с образовательной точки зрения», подчеркнул куратор.
Тимур составлял программы для киноклуба и вел обсуждения. В среднем, он проводил 1-2 программы в год, общей длительностью около 2-3 месяцев. Специализировался на азиатском кино.
К слову, и сейчас киноклуб возобновляет свою работу программой «Три лица Китайского кино», которую традиционно проводил Тимур Курманов. Данная программа представляет китайское кино в трех ипостасях, в трех кинотрадициях и трех географических регионах — континентальный Китай, Тайвань и Гонконг.
Тимур поделился, что одним из самых массовых показов был фильм Хоу Сяо Сяня «Убийца».
«Желающих посмотреть было так много, что сидячих мест просто не хватило. Часть зрителей не смогли попасть на показ», добавил он.
Еще одним ярким событием в истории киноклуба была организация международного фестиваля документального кино «КинЗА». Зрителям показали порядка 50 документальных фильмов Эстонии, Ирана, Израиля, Чехии и Словакии. В это же время в Тюмени представили обширную программу «Эхо Флаэртианы» — показы лучших документальных фильмов.
Из интересного, 15-й сезон был посвящен фильмам о моде и открылся программой «Модное кино». Также были картины, посвященные театральному мастерству. Зрители остались в восторге.
На VIII Международном фестивале документального кино «КинЗА», который состоялся в 2017 году, зрители посмотрели 102 фильма. Всего кинопоказы посетило более 1100 человек. Модераторами обсуждений выступали сами студенты. В том году на фестивале присутствовали член Союза кинематографистов РК Владимир Тюлькин, доцент Всероссийского государственного института кинематографии С. А. Герасимова Светлана Музыченко и кинорежиссер Сергей Качкин.
Как и многие общественные мероприятия КиноКлуб приостановил работу в связи с наступившей пандемией COVID-19. Эту информацию подтвердила Наталья Соколова.
«В этом году нас ждет насыщенный 21-й сезон КиноКлуба. Эмоции только положительные. За два года пандемии мы могли отказаться от идеи возобновления работы сообщества любителей кино. Но все же решили вновь обсуждать шедевры мирового киноискусства», говорит преподаватель Тюменского государственного института культуры.
Наталья Соколова отмечает, что КиноКлуб открыт для всех желающих.