Открыт для всех желающих: в Тюмени возобновляет работу легендарный КиноКлуб

«В те времена я сам был всего лишь рядовым посетителем. И главным мотивом для посещения киноклуба стала возможность приобщиться к большому кино, к кино как к искусству, к кино, которое чаще всего ты не увидишь в кинотеатрах или по ТВ», высказал мнение Курманов.