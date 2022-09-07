Около Тюмени в котловане утонули мальчики 6-ти и 10-ти лет

Трагедия произошла недалеко от Тюмени 2 июня. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
«Петренко в деревне Решетниково Тюменского района на участке местности недалеко от частного дома, в результате несанкционированных земляных работ создал водный котлован, для использования его в личных целях. Глубина водоема составила 4 метра»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
В начале июня в котлован попали двое мальчиков, малыши утонули.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменского руководителя базы «Пруд Лесной» обвинили в гибели двух человек. Они утонули в 2021 году.