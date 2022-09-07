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Около Тюмени в котловане утонули мальчики 6-ти и 10-ти лет

7 сентября 14:12
Фото: 1Mi
Тюменский суд рассмотрит дело в отношении Валентина Петренко. По данным пресс-службы тюменских судов, из-за его действий могли погибнуть двое детей 6-ти и 10-ти лет. В ближайшее время состоится первое заседание суда.

Трагедия произошла недалеко от Тюмени 2 июня. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

«Петренко в деревне Решетниково Тюменского района на участке местности недалеко от частного дома, в результате несанкционированных земляных работ создал водный котлован, для использования его в личных целях. Глубина водоема составила 4 метра»сообщили в пресс-службе тюменских судов.

В начале июня в котлован попали двое мальчиков, малыши утонули.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменского руководителя базы «Пруд Лесной» обвинили в гибели двух человек. Они утонули в 2021 году.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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