Около Тюмени в котловане утонули мальчики 6-ти и 10-ти лет

«Петренко в деревне Решетниково Тюменского района на участке местности недалеко от частного дома, в результате несанкционированных земляных работ создал водный котлован, для использования его в личных целях. Глубина водоема составила 4 метра»сообщили в пресс-службе тюменских судов.