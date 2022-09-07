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Недалеко от Тюмени стаи бродячих собак нападают на домашнюю птицу

7 сентября 11:46
Фото: 1Mi
Недалеко от Тюмени местные жители терпят убытки из-за бездомных животных. В Перевалово стаи собак нападают на кур, индюков и фазанов. Защититься от них настоящая проблема, сообщается в видеосюжете ГТРК «Регион Тюмень».

Последний случай произошел буквально на днях, собаки разодрали железную сетку и загрызли 8 индюков и 15 фазанов. Общий ущерб оценивается в 45 000 рублей. У другой жительницы Перевалово стая собак разделалась с курами и кроликами.

«Люди несут огромные убытки, у кого-то там своё подворье. У меня убили кошку»сообщила юрист Ирина Грязева.

Местные жители говорят, что в районе «заброшенного МДМ» проживает стая, с ними даже охотники не хотят связываться.

В начале сентября «Наш город» сообщал, что на стаи собак жаловались жители Ишима. Родители стараются не пускать детей одних гулять в районе Смирновки.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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