На Урале задержали молодых людей, погиб 21-летний тюменец, посадили начальника УФСИН

Об инциденте стало известно сегодня вечером. В ГИБДД сообщили, что ещё трое тюменцев получили серьёзные травмы. В транспортном средстве находились 4 человека, всем от 20 до 25 лет. По свидетельству очевидцев, у двух из них очень тяжелые травмы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, ВАЗ 2112 вылетел в кювет и врезался в сосну, автомобиль восстановлению не подлежит.