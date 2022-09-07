На Урале задержали молодых людей, погиб 21-летний тюменец, посадили начальника УФСИН

В трех городах УрФО за два дня задержали 6 молодых людей.
Кирилла Брика и Дениза Айдына арестовали около ТЭЦ-2 ещё 30 августа. Это произошло, когда тюменцы попытались испробовать взрывное устройство. Известно, что оно было самодельным с двумя детонаторами. Уже 31 числа в Екатеринбурге арестовали Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова. Молодых людей задержали с участием спецназа. В ходе обысков у одного из них нашли устройство похожее на СВУ.
Четырёх молодых людей доставили в Тюмень на Малыгина, 54. Незнамов связался с представителями канала «Прометей» 3 сентября. Он сообщил, что его пытают и заставляют подписать какие-то бумаги.
На трассе Тюмень - Нижняя Тавда ВАЗ 2112 вылетел в кювет, погиб 21-летний молодой человек.
Об инциденте стало известно сегодня вечером. В ГИБДД сообщили, что ещё трое тюменцев получили серьёзные травмы. В транспортном средстве находились 4 человека, всем от 20 до 25 лет. По свидетельству очевидцев, у двух из них очень тяжелые травмы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, ВАЗ 2112 вылетел в кювет и врезался в сосну, автомобиль восстановлению не подлежит.
Тюменский суд вынес приговор заместителю начальника регионального УФСИН.
Сегодня вечером в пресс-службе тюменских судов сообщили, что в областной столице вынесен приговор бывшему заместителю начальника регионального УФСИН Андрею Рукосмотрову. Тюменец обвинялся в получении взяток на 360 тысяч рублей рублей в период с 2015 по 2018 год. Отмечается, что он полностью сознался в содеянном.
Деньги он получал от предпринимателя, который завышал цены в госконтрактах на покупку ингредиентов для киселя. В итоге суд лишил Андрея Рукосмотрова свободы сроком на 3 года со штрафом 3,6 млн рублей.