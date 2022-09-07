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На «Тюменскую тропу» в этом году выйдут сотни жителей региона

7 сентября 11:30
Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Физкультурно-спортивное мероприятие «Тюменская тропа», ставшее уже традиционным, пройдет 17 сентября в селе Успенка. Ежегодно в это время сюда приезжают порядка тысячи человек, чтобы всем вместе прогуляться по осеннему лесу, сообщает региональный департамент спорта и допобразования.

Мероприятие проводится с 2013 года. В этот раз участники совершат прогулку на расстояние, которое выберут сами. Им предложат различные дистанции: 2.5 км, 8.5 км, 16 км или 25 км. Весь маршрут размечен, участникам на старте выдадут карты. Присоединиться могут все желающие — семьи с детьми, студенты, тюменцы старшего возраста. Организаторы отмечают, что ежегодно на тропу выходит много организованных групп школьников и даже дошколят.

Для гостей будут работать несколько площадок, включая скалодром. Также можно выполнить нормативы ГТО, принять участие в трейл-забеге.

«Уже сложилась традиция семейного участия, многие родители с детьми приезжают каждый год. На случай непогоды мы стараемся продумать расположение шатров и тентов, чтобы можно было укрыться от дождя. Участники могут взять с собой еду для пикника. Примерно на середине маршрута есть красивая поляна, где традиционно можно остановиться, перекусить и пойти дальше»,пояснили в Федерации спортивного туризма Тюменской области.

На данный момент регистрацию уже прошли уже 300 человек, некоторые начали подавать заявки еще с мая этого года.

Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию и популизации спорта и здорового образа жизни. В регионе сформирована разноуровневая система спортивных объектов, отвечающая современным требованиям и запросам. Усилия властей не оказались напрасными, так доля тюменцев в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 51,5% в 2020 году до 54,7% в 2021 году.

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