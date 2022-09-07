На «Тюменскую тропу» в этом году выйдут сотни жителей региона

«Уже сложилась традиция семейного участия, многие родители с детьми приезжают каждый год. На случай непогоды мы стараемся продумать расположение шатров и тентов, чтобы можно было укрыться от дождя. Участники могут взять с собой еду для пикника. Примерно на середине маршрута есть красивая поляна, где традиционно можно остановиться, перекусить и пойти дальше»,пояснили в Федерации спортивного туризма Тюменской области.