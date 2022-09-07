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На трассе Тюмень - Нижняя Тавда в аварии погиб 21-летний молодой человек

7 сентября 13:48
Фото: ГИБДД
На трассе Тюмень - Нижняя Тавда в аварии погиб один человек, сообщает ГИБДД. ВАЗ 2112 влетел в сосну, причины дорожного происшествия сейчас выясняются. Ещё трое молодых людей получили травмы.

«В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир, трое человек ранены, доставлены в лечебное учреждение в г.Тюмень. По свидетельству очевидцев, у двух из них очень тяжелые травмы»сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Пятого сентября «Наш город» сообщал о серьёзном ДТП на Червишевском тракте. Около Тюмени столкнулись сразу три машины, двое тюменцев оказались в реанимации. Вечером в областной столице пробки составили 8 баллов.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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