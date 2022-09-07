На трассе Тюмень - Нижняя Тавда в аварии погиб 21-летний молодой человек

«В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир, трое человек ранены, доставлены в лечебное учреждение в г.Тюмень. По свидетельству очевидцев, у двух из них очень тяжелые травмы»сообщили в пресс-службе ГИБДД.