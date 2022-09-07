МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет.Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета вVoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи»,комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.