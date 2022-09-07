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Ишимец пырнул ножом знакомого в ходе ссоры

7 сентября 01:49
Фото: 1Mi
В Ишиме задержали мужчину, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Поступило сообщение о драке в одном из частных домов. Пострадал 56-летний мужчина. Полицейские задержали 40-летнего злоумышленника.

Он признался в содеянном и рассказал, что в ходе распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт. Они начали драться. Ишимец схватил нож и нанес пострадавшему ножевое ранение в область живота.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области зарезали 51-летнюю женщину.

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