Ишимец пырнул ножом знакомого в ходе ссоры

Поступило сообщение о драке в одном из частных домов. Пострадал 56-летний мужчина. Полицейские задержали 40-летнего злоумышленника.
Он признался в содеянном и рассказал, что в ходе распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт. Они начали драться. Ишимец схватил нож и нанес пострадавшему ножевое ранение в область живота.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области зарезали 51-летнюю женщину.