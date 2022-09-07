Госдума РФ нашла выход из логистического кризиса в туротрасли

Автотуризм, по мнению Костенко, мог бы стать выходом из этого положения. Необходимо развивать идею с каршерингом как минимум до межрегионального уровня, уверена она. «Чтобы человек мог прилететь в действующий аэропорт, взять машину напрокат и совершенно спокойно, добравшись до точки назначения, мог бы оставить арендованный автомобиль там. Также эти меры смогут повысить транспортную доступность в самых труднодоступных регионах страны», — сказала депутат.