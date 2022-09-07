nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Госдума РФ нашла выход из логистического кризиса в туротрасли

7 сентября 16:13
Фото: 1Mi
По словам депутата Госдумы Костенко, каршеринг поможет решить проблему логистического кризиса в туристической отрасли.

Как рассказала изданию NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, этот сезон показал: в России не сумели окончательно решить проблему с транспортной доступностью по ряду туристических направлений. Каршеринг, считает депутат, может помочь решить проблему. Кроме того, депутат подчеркнула: в некоторых санаториях был «недоезд» отдыхающих, доходивший до 65%. Причина заключалась в том, что люди просто не сумели приобрести билеты.

Автотуризм, по мнению Костенко, мог бы стать выходом из этого положения. Необходимо развивать идею с каршерингом как минимум до межрегионального уровня, уверена она. «Чтобы человек мог прилететь в действующий аэропорт, взять машину напрокат и совершенно спокойно, добравшись до точки назначения, мог бы оставить арендованный автомобиль там. Также эти меры смогут повысить транспортную доступность в самых труднодоступных регионах страны», — сказала депутат.

Костенко также добавила: РЖД довольно трудно перестраиваться под реалии, где почти 50% аэропортов недоступно, и необходимо срочно увеличивать колоссальные объемы пассажироперевозок.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25